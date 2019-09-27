"Чорне Різдво": вийшов перший український трейлер американського хоррора

102 Читать новость на русском
Кадр з фільму "Чорне Різдво" 2019
Кадр з фільму "Чорне Різдво" 2019 / IMDb

У майбутній стрічці "Чорне Різдво" (Black Christmas) знімальна команда покаже поціновувачам жанру "жахи", що від цього, здавалося б, домашнього свята, пахне ще й жахливими таємницями.

Перший дубльований трейлер до фільму "Чорне Різдво" (Black Christmas) з'явився на YouTube-каналі B&H Film Distribution Company.

Читайте також: Аль Пачіно і Роберт де Ніро в першому трейлері до фільму "Ірландець": захопливе відео

Світова прем’єра картини, дистрибуцією якої займається кінокомпанія Universal Studios, відбудеться напередодні католицького Різдва, 13 грудня 2019 року. А от в український прокат вона вийде через кілька днів після Різдва, 9 січня 2020 року. Варто відзначити, що екранізація 2019 року буде знята за мотивами однойменного детектива "Чорне Різдво" 1974 року.

За сюжетом фільму, у розпалі новорічних та різдвяних вечірок в одному з коледжів відбувається серія жахливих вбивств. Студентки навчального закладу одна за одною помирають, проте розплата за злочини не змусить на себе чекати. Дівчата, які до цього часу залишилися в живих, не хочуть стати наступними жертвами, тому вирішують згуртуватися і безстрашно кидають виклик жорстокому вбивці-маніяку. Тепер той, хто полював за здобиччю не зрозуміє, коли сам стане нею.

Головні ролі у фільмі зіграють Бріттані О'грейді, Імоджен Путс, Кері Елвес та інші. Режисером картини виступить Софі Такал.

Дивитися трейлер до фільму "Чорне Різдво": відео

 

blog_ava
Скільки людей померли від кору в Україні
сьогодні
9918
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
сьогодні 19:38 Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
162
Що потрібно для організації весілля: повний список
сьогодні 16:16 Що потрібно для організації весілля: повний список
2186
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
сьогодні 13:40 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
3060
Найпопулярніші туристичні напрямки для подорожей восени
сьогодні 10:05 Найпопулярніші туристичні напрямки для подорожей восени
Альона Захарова 676
Принцеса Беатріс заручилась: що відомо про внучку Єлизавети ІІ
26 вересня 16:13 Принцеса Беатріс заручилась: що відомо про внучку Єлизавети ІІ
Юлія Девда 6274
Новини
Більше новин
Залиште відгук