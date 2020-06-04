Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре здивувала шанувальників. Вона неодноразово позувала у стильному та відвертому вбранні, а тепер розбурхала мережу зухвалим образом.

Яскрава та запальна Леся Нікітюк знає, як привернути увагу до своєї особистості. Вона невтомно постає перед камерою у різноманітних образах та ділиться ефектними світлинами зі своєю армією прихильників. На особистій сторінці Лесі в інстаграмі з'явився кадр, який викликав активні обговорення серед її підписників.

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Майже три з половиною мільйони користувачів мережі інстаграм слідкують за телеведучою та щодня приділяють багато часу, щоб переглянути її сторіс та дізнатися новини з життя своєї улюблениці.

Образ Лесі Нікітюк

На черговому фото блогерка постала у total black образі. Вона позує, сидячи в машині, і видно чорну кофту та піджак. Серед аксесуарів зірка обрала бежеві підвіски. Волосся Леся вклала рівно, зробила ніжний манікюр, а на обличчі – ніжний макіяж, намалювавши вії тушшю.

Та головним акцентом її аутфіту стала кепка чорного кольору з написом Givenchy Paris. У дописі піл фото зірка зазначила, що одягнула вбрання в такому кольорі через дощову погоду, яка вже протягом тривалог очасу є території України. І настрій у Нікітюк також похмурий.



Стильний образ Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

За дві години публікації набрала майже 40 тисяч вподобань. Фоловери у коментарях зазначають, що Леся, як завжди, виглядає неперевершено та вкотре показує свою красу.