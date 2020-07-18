Популярна співачка лише місяць тому стала мамою вдруге, проте вже сміливо позує перед камерами. Джамала влаштувала прогулянку з новонародженим сином Селім-Гіраєм в центрі Києва й показала, який аутфіт обрала для виходу після пологів.

Друга вагітність та пологи Джамали припали на складний час пандемії та загальнонаціонального карантину. Якщо відсутність концертів та напруженого графіка позитивно вплинули на самопочуття зірки на останніх термінах при надії, то дотримуватися режиму ізоляції з новонародженим сином на руках непросто. Проте співачка рідко влаштовує прогулянки з малюком на свіжому повітрі, а кожним виходом ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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З подругами Джамала зустрілася за кавою у кав'ярні свого чоловіка Бекіра Сулейманова. Сина Селім-Гірая зіркова матуся також не залишила без уваги й насолоджувалася відпочинком поряд з ним на літній терасі закладу.

"Виходити потихеньку з затишної нори", – лаконічно прокоментувала прогулянку з сином артистка, натякаючи на повернення до звичного ритму життя після послаблення карантинних обмежень та пологів.

Образ Джамали

Для виходу зірка обрала легку сукню-сорочку чорного кольору, яка приховувала її фігру після пологів. Всього за місяць після народження сина зірка не встигла повернути попередню форму, проте вже показала перші результати схуднення. Вбрання з короткими рукавами й застібками по всій довжині Джамала доповнила масивними кросівками яскравого м'ятного кольору з рожевими вставками.

Волосся співачка залишила розпущеним, а природну красу підкреслила легким макіяжем. З прикрас на ній лише підвіска на шиї та браслет на руці.