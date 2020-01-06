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Чорний лебідь: Дженніфер Еністон на червоній доріжці "Золотого глобусу"

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Дженніфер Еністон / www.gettyimages.com

У неділю, 5 січня, пройшла церемонія нагородження "Золотий глобус" 2020, на якій з'явилися найпопулярніші голлівудські актори. Серед них – на червону доріжку вийшла зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон у приголомшливому образі.

Для ефектного виходу Дженніфер Еністон одягнула надзвичайну чорну сукню від Dior з відкритими плечима, пишною спідницею і довгим шлейфом.

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Стилісти акторки доповнили її образ кольє від Tiffany & Co. Також для Джен зробили легку укладку та макіяж у природних відтінках, підкресливши натуральну красу Еністон.

Найбільшою інтригою на церемонії вручення премій було те, чи вийде акторка на червону доріжку разом зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Додамо, що експодружжя не перетиналося  на жодних заходах з дня розлучення у 2005 році.

Пітт на "Золотому глобусі" отримав нагороду за роль другого плану у фільмі "Одного разу в ... Голлівуді" (Once Upon a Time in ... Hollywood). Перед церемонією чоловік дав коротке інтерв'ю для Entertainment Tonight, де назвав Еністон своєю подругою і сказав, що підійде привітатися до неї.

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Getty Images

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Getty Images

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Дженніфер Еністон Бред Пітт Голлівуд Золотий глобус LifeStyle Новини LifeStyle
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