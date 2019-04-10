Чорно-білий будинок Даян Кітон: чим дивує помешкання оскароносної акторки – фото

178 Читать новость на русском

Відома американська акторка, продюсерка та режисерка Даян Кітон тривалий час захоплюється дизайном та декором інтер'єрів.

Таблоїди часто пишуть, що вона то купила новий будинок, то продала старий, але насправді акторка втілює в життя своє захоплення. Вона знаходить закинуті вілли та особняки, реставрує їх і разом з професійними дизайнерами вигадує для них новий дизайн інтер'єру.

Дивіться також: Сім спалень і п'ять ванних: Сандра Буллок продає розкішний маєток на березі океану – фото

Акторка показала, як виглядає її власне помешкання, яке вона називає домом мрії.

Чимало незвичних речей у її будинку отримали нове призначення. Так, у якості підвісних світильників на кухні Кітон використала промислові ліхтарі, а ніжками для письмового столу у її кабінеті стали колеса старовинного потяга.

Даян Кітон дизайн інтер'єр
Промислові ліхтарі на кухні Даян Кітон

Кітон зізнається, що може комфортно себе почувати у чорно-білому просторі, тому саме ці кольори переважають в інтер'єрі її помешкання.

За словами акторки, кольору інтер'єрові повинні додавати люди.

Іноді у мене вдома збирається така "палітра", що просто око тішиться,
– каже Кітон.

Даян Кітон дизайн інтерєр будинок
Монохромний дизайн інтер'єру будинку Даян Кітон

Хто така Даян Кітон?Американська акторка, продюсер і режисер справжнє ім'я якої Даян Голл. "Оскар" за найкращу жіночу роль вона отримала за роль у фільмі Вуді Аллена "Енні Голл". Також відома завдяки ролі Кей Адамс у трилогії "Хрещений батько". У 2016-му зіграла роль сестри Мері у серіалі "Молодий Папа" з Джудом Лоу у головній ролі.

via GIPHY

Дивіться також:

blog_ava
США переконували Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2": як завершилися переговори
сьогодні
8836
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини США Дизайн Ідеї для інтер'єру Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість Фотоновини
Джерело: ElleDecoration
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
сьогодні 20:02 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1166
Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
сьогодні 18:30 Північ пам'ятає: біографії найяскравіших акторів "Гри престолів"
Олена Кандяк 145
Булочки з маком: простий рецепт приготування
сьогодні 16:48 Булочки з маком: простий рецепт приготування
Богданна Рибак 85
Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
сьогодні 11:53 Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
Богданна Рибак 639
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 09:03 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
301
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук