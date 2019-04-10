Чорно-білий будинок Даян Кітон: чим дивує помешкання оскароносної акторки – фото

Відома американська акторка, продюсерка та режисерка Даян Кітон тривалий час захоплюється дизайном та декором інтер'єрів.

Таблоїди часто пишуть, що вона то купила новий будинок, то продала старий, але насправді акторка втілює в життя своє захоплення. Вона знаходить закинуті вілли та особняки, реставрує їх і разом з професійними дизайнерами вигадує для них новий дизайн інтер'єру.

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Акторка показала, як виглядає її власне помешкання, яке вона називає домом мрії.

Чимало незвичних речей у її будинку отримали нове призначення. Так, у якості підвісних світильників на кухні Кітон використала промислові ліхтарі, а ніжками для письмового столу у її кабінеті стали колеса старовинного потяга.



Промислові ліхтарі на кухні Даян Кітон

Кітон зізнається, що може комфортно себе почувати у чорно-білому просторі, тому саме ці кольори переважають в інтер'єрі її помешкання.

За словами акторки, кольору інтер'єрові повинні додавати люди.

Іноді у мене вдома збирається така "палітра", що просто око тішиться,

– каже Кітон.



Монохромний дизайн інтер'єру будинку Даян Кітон

Хто така Даян Кітон?Американська акторка, продюсер і режисер справжнє ім'я якої Даян Голл. "Оскар" за найкращу жіночу роль вона отримала за роль у фільмі Вуді Аллена "Енні Голл". Також відома завдяки ролі Кей Адамс у трилогії "Хрещений батько". У 2016-му зіграла роль сестри Мері у серіалі "Молодий Папа" з Джудом Лоу у головній ролі.

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