Серіал "Чорнобиль" 4 серія – трейлер та сюжет

Трейлер до нового епізоду серіалу "Чорнобиль" з'явився в мережі одразу після завершення 3 серії. 27 травня вийшла 4 серія американського серіалу "Чорнобиль" від HBO, яка стрімко набирає популярності в Україні. Всю історію про чорнобильську катастрофу американці планують показати за 5 серій.

Подивитись повну серію можна за підпискою на сервіс Megogo, або ж із підпискою на Netflix. Саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. Як відомо, фінальна, 5 серія вийде наступного понеділка – 3 червня.

Серіал "Чорнобиль" трейлер і сюжет 4 серії

Четвертий епізод серіалу Чорнобиль, який отримав назву "Щастя всього людства" (The Happiness of All Mankind), вийшов на екрани 27 травня 2019 року в Україні.

Дивіться трейлер 4 серії серіалу "Чорнобиль" від HBO:

В новій серії Валерій Легасов і радянський віце-прем'єр-міністр Борис Щербина розглядатимуть можливість використання місячних всюдиходів для видалення радіоактивного сміття. В четвертому епізоді Уляна зіткнеться з перешкодою уряду, намагаючись визначити причину вибуху.

Що відомо про серіал "Чорнобиль"?П'ятисерійний британо-американський міні-серіал, що висвітлює екологічну катастрофу в Україні – вибух енергореактора у Чорнобилі у 1986 році. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Фінальна серія вийде 3 червня. В Україні її можна буде побачити наступного дня – 4 червня.