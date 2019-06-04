Серіал "Чорнобиль": у четвертій серії помітили значущий кіноляп

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Кадр з серіалу "Чорнобиль"
Кадр з серіалу "Чорнобиль" / IMDb

Шанувальники та уважні глядачі серіалу "Чорнобиль" помітили серйозне недопрацювання команди HBO. У передостанній серії до кадру потрапив об'єкт, якого у час, коли вибухнула Чорнобильська АЕС, бути не могло.

Творці серіалу "Чорнобиль" на славу попрацювали над тим, щоб сюжет якнайточніше передавав події тих років. З першої серії стрічка захопила шанувальників з усього світу. Однак навіть знімальна група телеканалу HBO допустилася похибки у фільмуванні передостаннього епізоду.

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У четвертій серії, яка отримала назву "Щастя всього людства", у кадрі з'явився пам'ятник, який побудували у 2011 році. Архітектурна споруда зведена на честь ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глядач Sergey Doda.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Чорнобиль серіал
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