Серіал "Чорнобиль" 5 серія – трейлер та сюжет фінальної серії

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Чорнобиль 5 серія HBO – промо та трейлер 5 серії - дивитися онлайн
Серіал "Чорнобиль" 5 серія – трейлер та сюжет, чим закінчиться / HBO

Зовсім скоро, 3 червня, на екрани вийде фінальна серія серіалу "Чорнобиль". Епізод, що стане заключним, отримає назву "Вічна пам'ять". Сюжет серії, трейлер і чим завершиться епопея про найбільшу екологічну катастрофу – читайте на LifeStyle 24.

Світ побачить 5 серію серіалу "Чорнобиль" від HBO 3 червня, а в Україні серія буде доступною вранці 4 червня. Першими подивитись онлайн фінал драматичного серіалу про наслідки аварії на ЧАЕС зможуть користувачі сервісів MEGOGO, та Oll.tv.

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Серіал складається із п'яти епізодів. У головних ролях – Емілі Уотсон, Джаред Харріс і Стеллан Скашгорд, який грає заступника голови Ради міністрів СРСР Бориса Щербину. 

Дивіться трейлер 5 серії серіалу "Чорнобиль":

Сюжет 5 серії серіалу "Чорнобиль"

У цій серії Валерій, Борис і Уляна ризикують своїми життями і репутацією, щоб розкрити правду про Чорнобиль. 

Що відомо про попередні серії серіалу "Чорнобиль"

1 серія з'явилася в мережі 6 травня 2019 року. Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін. Назва серії – "Білосніжка і мисливець 2".
2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" вийшла в ефір 13 травня.
3 серія вийшла на екрани у понеділок, 20 травня. Вона називається "Відкрийся, Земле".
4 серія "Чорнобиля" під назвою "Щастя всього людства" з'явилася у мережі 28 травня.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Чорнобиль серіал
Джерело: LifeStyle 24
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