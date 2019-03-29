"Чорнобиль": творці "Гри престолів" випустили трейлер про трагедію в Україні

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Фільм "Чорнобиль": трейлер
Фільм "Чорнобиль": трейлер / Скріншот з відео

Американський телеканал HBO презентував повноцінний трейлер до серіалу "Чорнобиль" про трагедію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Прем'єру фільму слід очікувати 6 травня цього року.

У серіалі режисера Джона Ренка, створенням якого зайнялись розробники "Гри престолів", йдеться про техногенну катастрофу, яка охопила не лише територію України, а й сусідські території. Творці покажуть всю хронологію тих подій, що трапились у квітні 33 роки тому в місті Прип'ять Київської області: від евакуації людей та створення 30-кілометрової зони навколо міста до наслідків радіаційного забруднення як у природі, так і серед людей.

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"Чорнобиль": дивитись трейлер фільму онлайн

У серіалі на основі реальних подій зіграли такі актори, як Стеллан Скарсгард, Емілі Вотсон, Джаред Гарріс та інші. Продюсерами стрічки виступила Керолін Штраус, яка раніше працювала над іншими знаменитими стрічками – "Секс і місто" та "Гра престолів". Над "Чорнобилем" також працював продюсер серіалу "Чорне дзеркало". Серіал складатиметься з п'яти епізодів, а зйомки серіалу проводились у столиці Литви, Вільнюсі.

Що відомо про трагедію на Чорнобильскій АЕС?У ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять, що розташоване в Київській області, відбулась техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа. Через перегрів реактора відбулось два теплових вибухи та подальше руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Реактор було повністю зруйновано, а в повітря викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух, потужністю 300 Хіросім, замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де було виявлено радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація. 

З Київської області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб, а за офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. Було збудовано ізоляційну споруду "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС, але у 2013 році він почав поступово обвалюватись, але це не спричинило за собою підвищення радіаційного фону.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно Чорнобиль
Джерело: LifeStyle 24
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