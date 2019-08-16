Чорнобиль: як звучить голос Прип'яті в новому музичному проекті – відео

На площі Прип'яті, біля одного з символів Чорнобиля – оглядового колеса, стартував унікальний музичний проект – "Чорнобиль: Death Town Music". Так, першим виступив DJ Slap (справжнє ім'я – Миколай Павленко), що виконав музику, яку написав та присвятив темі Чорнобиля.

Ідея проекту "Чорнобиль: Death Town Music" полягає у тому, щоб надати усьому світу можливість почути голос легендарних Чорнобиля та Прип’яті, долучитися до реанімації "мертвих міст".

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Організатори наголошують, що проект має привернути увагу не тільки до трагедії та її наслідків, але й до майбутнього Чорнобильської зони. Одночасно з виступом DJ Slap йшов запис live концерту.

"Чорнобиль: Death Town Music": дивіться відео

Як зазначає автор ідеї та організатор проєкту Борис Лінник мета проекту – привернути увагу до цього унікального місця як трендового простору для екстремального, індустріального та кіно туризму до Чорнобильської зони серед українських та іноземних мандрівників.



Чорнобиль / Прес-служба

"Крім іншого, це – унікальний заповідник, де проводяться різноманітні дослідження, які цікаві вченим у всьому світі. Також я б хотів, щоб наслідком реалізації мого проекту стало покращення інфраструктури регіону: будівництва нових хостелів, готелів та кемпінг-парків. І ця подія у Прип’яті – лише початок нашої роботи у цьому напрямку", – додав Лінник.

Продюсер проекту Ірина Ніколаєнко згадала про вихід серіалу HBO "Чорнобиль", що нагадав про трагедію, відповів на питання, з нею пов’язані, та привернув увагу світової спільноти до Україні в цілому.

Для мене як для продюсера, чия діяльність на 80 відсотків пов’язана з цією територією, радісно спостерігати зростання інтересу не тільки з боку туристів, але й з боку митців! Проект "Чорнобиль: Death Town Music" зокрема та новий творчий продукт в цілому, стає все більше глибоким, осмисленим, таким, що торкається самої душі! Важливо, що він незмінно демонструє оптимізм та певну надію і віру в те, що у Зони відчуження є майбутнє, і що це страшне словосполучення стає все менш актуальним,

– зазначила Ніколаєнко.



"Чорнобиль: Death Town Music" / Прес-служба