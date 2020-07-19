Популярна українська співачка Настя Каменських на вихідних вирішила влаштувати сімейний відпочинок вдома. Вона разом із чоловіком і домашнім улюбленцем засмагали на подвір'ї заміського будинку.

NK опублікувала сонячне літнє фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона насолоджується теплими днями у чудовій компанії та не поспішає відправлятися у відпустку за кордон.

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Настя Каменських не соромиться оприлюднювати світлини, на яких показує свої принади. Вона щоденно працює над собою, щоб завжди виглядати неперевершено. Тому сміливо може публікувати кадри у купальниках, де хизується стрункою та спортивною фігурою.

На вихідних артистка засмагала разом із коханим, репером та продюсером Потапом. Подружжя влаштувало відпочинок на газоні, насолоджуючись часом, проведеним на свіжому повітрі. Разом із ними сонячні ванни на рожевому рушнику приймала собачка Мімі.

Виконавиця постала перед камерою у звабливому чорному бікіні з мереживом. Таке вбрання гарно підкреслило її пишні груди. На обличчі Настя зробила легенький макіяж, а кучеряве волосся зібрала у зачіску зверху.



Настя Каменських у чорному бікіні засмагала з чоловіком / Instagram / @kamenskux