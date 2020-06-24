Телеведуча Катя Осадча вміло поєднує зйомки та сімейний відпочинок. В обох випадках знаменитість демонструє стильні образи та ділиться ефектними світлинами з прихильниками.

Катя поділилася приголомшливими кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка позувала біля розкішного автомобіля у вишуканому та, водночас, стильному аутфіті.

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Телеведуча неодноразово ділилася світлинами, на яких зображена біля автівок. Вона обожнює бути за кермом і насолоджується часом, який проводить в дорозі. Цього разу зірку можна побачити поруч із білим автомобілем на тлі хмарного неба.

Образ Каті Осадчої

Оскільки погода останнім часом досить похмура, Катя вирішила одягнути чорний костюм, який складався із піджака з розпореними рукавами та штанів. Додала до такого аутфіту білу футболку. Поєднала look із кросівками білого кольору. Волосся Осадча вклала в локони і зібрала у хвіст ззаду. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів її образ доповнювали ланцюжок та шиї та браслет на руці.

"На дозволеній швидкості в бік моря…. Мрія!" – написала в дописі зірка.



Катя Осадча у чорному штанному костюмі / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча позує, спершись на автомобіль / Instagram / @kosadcha