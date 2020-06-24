У чорному топі та лосинах: Настя Каменських приголомшила стрункою фігурою – фото
Популярна українська співачка Настя Каменських вкотре продемонструвала струнку фігуру на спекотному фото. Зірка позувала у вбранні, яке підкреслило її форми, та приголомшила шанувальників.
NK поширила вражаючу світлину на особистій інстаграм-сторінці. Вона вкотре демонструє, наскільки важливими є догляд за собою та заняття спортом.
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Артистка вкотре влаштувала домашню фотосесію. На карантині вона ледь не щодня показувала свій аутфіт та варіанти актуальних образів для українських модниць.
Цього разу Настя постала перед камерою у total black вбранні. Вона одягнула короткий топ та класичні штани із червоною вставкою збоку. Такий look підкреслив струнку фігуру співачки та викликав обурення у багатьох її підписників. Користувачі мережі зазначають, що NK занадто захопилася схудненням.
Вона доповнила свій образ масивними прикрасами у вигляді намиста та двох браслетів на руках. На обличчі зробила легкий макіяж, а волосся вклала у звичні кучері та забрала на один бік.
"Чорний – мій щасливий колір", – написала в публікації знаменитість.
Настя Каменських продемонструвала струнку фігуру / Instagram / @kamenskux