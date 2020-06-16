Австралійська кіноактриса Ембер Герд втрачає своїх найкращих працівників – чотири адвокати відмовились далі захищати її у справі щодо звинувачень у насильстві колишнього чоловіка Джонні Деппа. Сміливцями стали Роберта Каплан, Джон Квінн, Джулі Фінк та Девід Брук.

Відомо, що після скандального розлучення Ембер Герд та Джонні Деппа конфлікт не було вичерпано, адже Герд звинувачувала актора у домашньому насильстві та надавала різні докази у своїй правоті. Але Депп у свою чергу вирішив не мовчати та подав зустрічний позов, звинувачуючи Герд у наклепі. Якщо правоту актора доведуть, то Герд може загрожувати реальний тюремний термін. Тому справу Герд вирішили залишити четверо адвокатів з її команди, повідомляє The Blast.

Цікаво Ембер Герд намагалася підставити Джонні Деппа, змовившись з подругою-трансгендером: деталі

І поки сторони продовжують готуватися до боротьби в суді, адвокат Елейн Бредехофт екстрено взяв на себе справу Герд. Самі ж представники Ембер пояснили, що така зміна у команді актриси була викликана дорогою логістикою під час пандемії.

Ми віримо Ембер і віримо в неї. Пишаємося бути її адвокатами. У дивних і несподіваних обставинах, з якими зіткнувся світ через пандемію, коли подорожі і логістика стали дорожчими, ми розуміємо рішення передати справу місцевому судовому адвокату, що перебуває у Вірджинії,

– йдеться в заяві Kaplan Hecker & Fink LL.

На такі несподівані подробиці у захисті сторони Герд вже прокоментували адвокати Деппа. На їхню думку, адвокати відмовились від справи через неправдоподібність заяв актриси.

"Протягом багатьох років рух Times Up (жіночий рух в Голлівуді, що виник на тлі секс-скандалу з Гарві Вайнштейном, – LifeStyle 24) та інші приєднувалися до містифікацій Ембер Герд проти Джонні Деппа. Адвокати міс Герд, одна з яких була співзасновником Фонду правового захисту Times Up (Роберта Каплан, – LifeStyle 24), тепер, мабуть, відхрещується від її шахрайств. Ми маємо намір з'ясувати, чому так сталося", – йдеться у заяві адвоката Деппа Адама Волдмана.