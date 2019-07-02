"Чотири весілля та одні похорони": в мережі з'явився перший трейлер з зіркою "Гри престолів"

Одна з головних героїнь культового серіалу "Гра престолів" Наталі Еммануель знялася у серіалі "Чотири весілля та одні похорони". Прем'єра першого епізоду відбудеться наприкінці липня, тому перший трейлер підкорює мережу.

Дебютний офіційний трейлер серіалу "Чотири весілля і одні похорони" опублікували на YouTube телеканалу Hulu. Варто відзначити, що перший епізод стрічки буде представлено саме на цьому каналі вже 31 липня.

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Загалом картина складатиметься з десяти серій, які зняті за сюжетом однойменної романтичної драми з комедійною лінією. Перший фільм було представлено ще у 1994 році.

Над новою стрічкою працювала команда професіоналів, серед яких Мінді Кейлінг та Метт Варбертон. Головні ролі дісталися англійській акторці, яка відома своєю роллю у "Грі престолів" Наталі Еммануель, Нікешу Пателу, Ребецці Ріттенхаус, Джон Пол Рейнольдсу та іншим.

За сюжетом, молода дівчина Майя, яку зіграла Наталі Еммануель, їде у Лондон, аби відсвяткувати весілля свого друга. В аеропорту вона знайомиться з привабливим парубком, якого звати Кеш (його зіграв Нікеш Пател), однак згодом вона дізнається, що незнайомець, який їй сподобався – бойфренд її подруги.

Дивитися трейлер серіалу "Чотири весілля та одні похорони": відео