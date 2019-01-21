Christian Dior Couture: чим запам'ятався показ колекції весна–літо 2019 – фото
У Парижі в рамках Тижня моди 21 січня прогримів показ від знаменитого бренду Christian Dior Couture весна–літо 2019. Що цікаво, саме у цей день 1905 року народився засновник модного дому Крістіан Діор.
Для показу Christian Dior у Парижі перетворили музей Родена в цирковий намет, а під час шоу виступали акробати. Одягали моделей креативний директор жіночої лінії Марія Грація Кьюрі і її команда.
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Постановкою займався хореограф Королівського балету Лондона Ліна Йоханссон. Також над створенням образів займався креативний директор Dior з макіяжу Пітер Філіпс, який зробив нетиповий макіяж з яскравими чорними стрілками навколо ока і перпендикулярними лініями.
У колекції весна–літо 2019 продемонстрували вбрання з широкими плечима, гофрованими оборками, прозорими вставками, костюми з укороченими жакетами та багато іншого.
Christian Dior Couture весна–літо 2019: фото з показу
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Серед гостей модного шоу були чимало знаменитостей: Моніка Беллуччі, Карлі Клосс, Єва Герцигова, К'яра і Валентина Ферраньї, Крістін Скотт Томас і багато інших.
Єва Герцеговина / Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Карлі Клосс Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Карлі Клосс / Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
К'яра Ферраньї / Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Валентина Ферраньї / Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Наталія Водянова / Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images
Моніка Беллуччі / Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images