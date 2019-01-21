Christian Dior Couture: чим запам'ятався показ колекції весна–літо 2019 – фото

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Christian Dior Couture
Christian Dior Couture / www.gettyimages.com

У Парижі в рамках Тижня моди 21 січня прогримів показ від знаменитого бренду Christian Dior Couture весна–літо 2019. Що цікаво, саме у цей день 1905 року народився засновник модного дому Крістіан Діор.

Для показу Christian Dior у Парижі перетворили музей Родена в цирковий намет, а під час шоу виступали акробати. Одягали моделей креативний директор жіночої лінії Марія Грація Кьюрі і її команда.

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Постановкою займався хореограф Королівського балету Лондона Ліна Йоханссон. Також над створенням образів займався креативний директор Dior з макіяжу Пітер Філіпс, який зробив нетиповий макіяж з яскравими чорними стрілками навколо ока і перпендикулярними лініями.

У колекції весна–літо 2019 продемонстрували вбрання з широкими плечима, гофрованими оборками, прозорими вставками, костюми з укороченими жакетами та багато іншого. 

Christian Dior Couture весна–літо 2019: фото з показу


Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images

Серед гостей модного шоу були чимало знаменитостей: Моніка Беллуччі, Карлі Клосс, Єва Герцигова, К'яра і Валентина Ферраньї, Крістін Скотт Томас і багато інших.


Єва Герцеговина / ​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Карлі Клосс Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


Карлі Клосс / ​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


К'яра Ферраньї / ​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


​Валентина Ферраньї / Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


Наталія Водянова / ​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images


Моніка Беллуччі / ​Christian Dior Couture весна–літо 2019 / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Christian Dior Новини Франції
Джерело: 24 канал
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