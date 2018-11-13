Чудо в пір’ях: Езра Міллер у ефектному образі на прем’єрі фільму "Фантастичні звірі" – фото

26-річний американський актор Езра Метью Міллер відвідав прем’єру кінострічки "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда". На світському заході він з’явився у наряді, від якого залишились у захваті усі гості вечора.

Голлівудська зірка Езра Міллер неодноразово вражав колег і шанувальників своїми креативними нарядами. Відтак, нещодавно в мережі з’явились нові фото актора для іноземного глянцю у незвичайному образі.

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Не порушуючи традиції, на прем’єрі фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", яка відбулась у Парижі, Езра прийшов у образі білого птаха. Актор вибрав подіумний наряд від французького бренду Givenchy. З'явився на синій доріжці Езра в білому піджаку з пір’ям із нової колекції осінь-зима 2018-2019, штани та взуття вибрав в тон до верхнього одягу. Актор непогано ввійшов в роль і підкреслив свій образ ефектним макіяжем і зачіскою. Під його очима були тіні срібного відтінку, а на щоках – рум’янець сливового кольору. Пальці актора прикрашали масивні персні, а на долонях були надписи Аvada kedavra.

Зірка Езра Міллер прийшов на захід у компанії акторки Зої Кравіц, моделі Клавдії Кім, співачки Елісон Судол, актора Дена Фоглера та інших знаменитостей. Спільне фото з'явилось на офіційній сторінці "Фантастичних звірів" в Instagram.