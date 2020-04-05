Чуттєва румба від Олени Шоптенко: пристрасне відео

Відома українська хореографиня Олена Шоптенко на карантині організувала онлайн-уроки з танців для своїх підписників. Жінка поділилася пристрасним відео, на якому танцює один із найбільш чуттєвих танців – румбу.

Карантин – це можливість навчитися чомусь новому, зробити те, що раніше відкладали на потім. Варто використати цей час з користю та побути в гармонії з собою. Наприклад, Олена Шоптенко проводить віртуальні заняття з танців, до яких може приєднатися кожен охочий.

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Танцівниця з радістю готує для шанувальників нові постановки. За допомогою рухів вона підкреслює свою жіночність. Емоції та почуття з'єднують в єдину історію, яка пронизує до мурашок. Олена вкотре показала неймовірну любов до справи свого життя у чуттєвій румбі.

Зізнаюся, що підготовка до наших онлайн-уроків дуже дисциплінує та мотивує. Хореографію придумую настільки ретельно, що сама собі заздрю,

– написала Олена в публікації.

Зазначимо, станом на 5 квітня в Україні зафіксували 1251 випадок захворювання коронавірусом. Від COVID-19 померли 32 людей. 25 пацієнтам вдалося одужати. Найкращий спосіб вберегти себе та рідних від інфікування – залишатися вдома. А для того, щоб весело провести час, необхідно придумати цікаве та корисне заняття. Наприклад, можна навчитися танцювати.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу