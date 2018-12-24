Чуттєвий танець і таємна церемонія: Лілія Ребрик розповіла про своє весілля

Українська телеведуча Лілія Ребрик полюбляє ділитись з прихильниками досить особистою інформацією. Днями вона розповіла, як пройшло її таємне весілля з хореографом Андрієм Диким.

У неділю, 23 грудня, "Дика сімейка", як полюбляє говорити Лілія Ребрик, святкує мідне весілля. З часу таємної церемонії зірки минуло 7 років. В особливу річницю телеведуча вирішила пригадати, як пройшло одруження з Андрієм Диким.

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Сім років тому в цей день, 23 грудня, наше весілля з Андрієм Диким було в прямому ефірі,

– розповіла Лілія Ребрик.

За словами телеведучої, це було ідеальне весілля. Спершу пара хотіла скромно узаконити свої стосунки та без зайвого пафосу відзначити подію, не розголошуючи про це всій країні. Однак плани Лілії Ребрик та Андрія Дикого трішки змінились, коли під час прямого ефіру шоу "Танцюють всі" їх привітали з одруженням та показали кадри із закритої церемонії. На гала-концерті пара станцювала чуттєвий вальс, який став першим танцем молодят.

"Кращого весілля годі й придумати. Ми, коли готували цей танець для гала-концерту, вважали, що тільки ми будемо знати, про що танцюватимемо. Я придумала, що буду в білій сукні. Спершу ми хотіли розписатися без пафосу, щоб цей день був тільки наш. А моя сестра і подруги, серед яких є й журналісти, все пронюхали і зробили нам сюрприз, від якого вже не було, куди сховатися. Ввечері в прямому ефірі про це знала вся країна. Ось таке скромне весілля у нас було. Тепер є що згадати", – поділилась Лілія Ребрик.

Дивіться перший весільний танець Лілії Ребрик та Андрія Дикого (відео):