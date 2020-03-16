Cirque du Soleil зупиняє свої шоу через пандемію коронавірусу

Легендарний цирковий колектив Cirque du Soleil для запобігання поширення коронавірусу, тимчасово зупиняє усі свої вистави, які були заплановані на квітень і травень у Лас-Вегасі.

Зазначається, що від початку спалаху коронавірусу, керівництво вжило жорсткі заходи задля безпеки своїх працівників та громадськості, передає Deadline.

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"Беручи до уваги рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центрів контролю та профілактики захворювань щодо соціальної дистанції, а також ескалації пандемії коронавірусу (COVID-19), Cirque du Soleil Entertainment Group оголосила про негайну тимчасову зупинку своїх шоу Cirque du Soleil у Лас-Вегасі", – йдеться у повідомленні.



Льодове шоу Cirque du Soleil у Києві

Клієнтам, які придбали квитки на виставу повернуть кошти у повному обсязі. Вони також самостійно зможуть повернути гроші, скасувавши квитки з будь-якої причини до 31 травня за 24 години до початку шоу.

Раніше Cirque du Soleil скасував усі свої шоу в епіцентрі спалаху коронавірусу – Китаї.

Що відомо про Cirque du Soleil

Цирк дю Солей перекладається як "Цирк Сонця". Він заснований у 1984 році, базується у Монреалі, що в Канаді та налічує понад 4000 працівників. Тому вони можуть давати вистави в декількох точках світу одночасно.



Cirque du Soleil розважав публіку під час 74 церемонії вручення "Оскара", 50 церемонії Греммі і матчу Супер Боул XLI. За 35 років існування цирку, там жодного разу не залучали тварин. В Україну з виставою цирк приїхав у лютому 2020 року, привізши з собою шоу Crystal, де усі трюки акробати та фігуристи виконували на льоду.