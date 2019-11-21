Coldplay презентував новий кліп на пісню Daddy: відео

Популярний британський гурт Coldplay представив анімаційний відеокліп на ліричну пісню Daddy, яка увійде в новий альбом Everyday Life музикантів, реліз якого запланований на 22 листопада.

Відеокліп був опублікований 21 листопада на офіційному ютуб-акаунті британського гурту. В чуттєвому анімаційному мініфільмі показано дівчинку, яка пливе на човні з ліхтариком по океану та шукає свого батька.

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Згодом дитина губить весла та падає на морське дно, де вона тоне посеред риб. Її рятує синій кит, який викидає дівчинку у небо. Після цього вона назад падає у човен, а зранку хвилі прибивають судно до берега. Там на неї очікує тато.

"Тато, це моє день народження... Тато, ти десь поблизу? Тато, ти не вийдеш пограти? Тато, тобі все одно? Ти нічого не хочеш сказати? Я знаю, тобі теж боляче, але мені не вистачає тебе", – йдеться у словах пісні.

Coldpaly – Daddy: дивіться відеокліп