Critics' Choice Awards-2019: оголошено номінантів кінопремії

10 грудня представники Critics' Choice Awards-2019 оголосили претендентів на одну з головних премій в кінематографі. До престижного списку увійшли знамениті актори, режисери, виконавці та фільми. Хто потрапив у список номінантів – читайте в нашому матеріалі.

24 церемонія нагородження преміями Critics' Choice Awards-2019 відбудеться 13 січня 2019 року. Найбільшу кількість номінацій цього року зібрали фільми: "Фаворитка" (14 номінацій), "Чорна пантера" (12 номінацій) і "Перша людина" (10 номінацій). Фільм "Рим", який став найкращою картиною року за версією Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса, має вісім номінацій. Вашій увазі пропонуємо перелік номінантів кінопремії, серед яких можна побачити найпопулярніші фільми та серіали 2018 року.

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Список номінантів премії Critics' Choice Awards-2019



Critics' Choice Awards-2019 / Critics' Choice

"Найкращий фільм"

"Чорна пантера" (Black Panther)

"Чорний куклукскланівець " (BlacKkKlansman)

"Фаворитка" (The Favourite)

"Перша людина" (First Man)

"Зелена книга" (Green Book)

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити" (If Beale Street Could Talk)

" Мері Поппінс повертається " (Mary Poppins Returns)

"Рим" (Roma)

"Народження зірки" (A Star Is Born)

"Влада" (Vice)

"Найкращий режисер"

Демієн Шазелл "Перша людина" (First Man)

Бредлі Купер "Народження зірки" (A Star Is Born)

Альфонсо Куарон "Рим" (Roma)

Пітер Фарреллі "Зелена книга" (Green Book)

Йоргос Лантімос "Фаворитка" (The Favourite)

Спайк Лі "Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman)

Адам Мак-Кей "Влада" (Vice)

"Найкращий актор"

Крістіан Бейл "Влада" (Vice)

Бредлі Купер "Народження зірки" (A Star Is Born)

Віллем Дефо "Ван Гог. На порозі вічності " (At Eternity's Gate)

Раян Гослінг "Перша людина" (First Man)

Ітан Гоук "Щоденник пастора" (First Reformed)

Рамі Малек "Богемська рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Вігго Мортенсен "Зелена книга" (Green Book)

"Найкраща актриса"

Яліца Апарічіо "Рим" (Roma)

Емілі Блант "Мері Поппінс повертається" (Mary Poppins Returns)

Гленн Клоуз "Дружина" (The Wife)

Тоні Коллетт "Спадковість" (Hereditary)

Олівія Колман "Фаворитка" (The Favourite)

Леді Гага, "Зірка народилася" (A Star Is Born)

Мелісса Маккарті "Чи зможете ви мене пробачити?" (Can You Ever Forgive Me?)

"Найкращий актор другого плану"

Магершала Алі "Зелена книга" " (Green Book)

Тімоті Шаламе "Гарний хлопчик" (Beautiful Boy)

Адам Драйвер "Чорний куклукскланівець " (BlacKkKlansman)

Сем Елліотт "Народження зірки" (A Star Is Born)

Річард Грант "Чи зможете ви мене пробачити?" (Can You Ever Forgive Me?)

Майкл Б. Джордан "Чорна пантера" (Black Panther)

"Найкраща актриса другого плану"

Емі Адамс "Влада" (Vice)

Клер Фой "Перша людина" (First Man)

Ніколь Кідман "Стерта особистість" (Boy Erased)

Реджина Кінг "Якщо Біл-стріт змогла б заговорити" (If Beale Street Could Talk)

Емма Стоун "Фаворитка" (The Favourite)

Рейчел Вайс "Фаворитка" (The Favourite)

"Найкращий молодий актор/актриса"

Елсі Фішер "Восьмий клас" (Eighth Grade)

Томасін МакКензі "Не залишай слідів" (Leave No Trace)

Ед Оксенбульд "Дике життя" (Wildlife)

Міллісенд Сіммондс "Тихе місце" (A Quiet Place)

Амандла Стенберг "Ненависть, яку ви породжуєте" (The Hate U Give)

Санні Сулджік "Середина 90-х" (Mid90s)

"Найкраща комедія"

"Шалені багатії" (Crazy Rich Asians)

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

"Смерть Сталіна" (The Death of Stalin)

"Фаворитка" (The Favourite)

"Нічні гри" (Game Night)

"Вибачте за турботу" (Sorry to Bother You)

"Найкращий драматичний серіал"

"Американці" (The Americans)

"Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul)

"Хороша боротьба" (The Good Fight)

"Повернення додому" (Homecoming)

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

"Моя геніальна подруга" (My Brilliant Friend)

"Поза" (Pose)

"Спадкоємці" (Succession)

"Найкращий анімаційний фільм"

"Ґрінч" (The Grinch)

"Суперсімейка 2" (Incredibles 2)

"Острів собак" (Isle of Dogs)

"Мірай з майбутнього" (Mirai)

"Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі" (Ralph Breaks the Internet)

" Людина-павук: Навколо всесвіту " (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

"Найкращий бойовик"

"Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)

"Чорна Пантера" (Black Panther)

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

"Місія неможлива: Фолаут" (Mission: Impossible – Fallout)

"Першому гравцю приготуватися" (Ready Player One)

"Вдови" (Widows)

"Найкращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів"

"Анігіляція" (Annihilation)

"Хелловін. Ніч жахів" (Halloween)

"Спадковість" (Hereditary)

"Тихе місце" (A Quiet Place)

"Суспірія" (Suspiria)

"Найкращий фільм іноземною мовою"

"Горіння" (Burning)

"Капернаум" (Capernaum)

"Холодна війна" (Cold War)

"Рим" (Roma)

"Крамничні злодюжки" (Shoplifters)

"Найкращий саундтрек"

All the Stars, Кендрік Ламар і SZA (Black Panther)

Girl in the Movies, Доллі Партон (Dumplin')

I'll Fight, Дженніфер Хадсон (RBG)

The Place Where Lost Things Go, Емілі Блант (Mary Poppins Returns)

Shallow, Леді Гага і Бредлі Купер (A Star Is Born)

Trip a Little Light Fantastic, Лін-Мануель Міранда (Mary Poppins Returns)

Про інших номінантів у десятках інших категорій Critics' Choice Awards-2019 читайте на сайті кінопремії.