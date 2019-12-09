Critics' Choice Awards 2020: оголошено претендентів престижної премії

Щорічна кінопремія "Вибір критиків" (Critics' Choice Movie Awards) представила свій список кандидатів на нагороду 2020 року. Найбільшу кількість номінацій отримали фільми "Ірландець" та "Одного разу в Голлівуді".

Наприкінці 2019 року чимало знакових кінопремій починають оголошувати ймовірних претендентів або ж обраних кандидатів на видатні номінації. Так, список претендентів на Critics 'Choice Awards 2020 також з'явився в мережі сьогодні, 9 грудня.

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Так, у категорїі «Найкращий фільм» номінували такі фільми: "Ірландець", "Одного разу в Голлівуді", "1917", "Форд проти Феррарі", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькі жінки", "Шлюбна історія" та "Паразити".

Квентіна Тарантіно представили одразу у двох номінаціях – "Найкращий режисер" і "Найкращий сценарист". А в категорії "Найкращий фільм у жанрі екшн" номіновані "Джон Вік 3", "Месники: Завершення", "Форд проти Феррарі" та "Людина-павук: Далеко від дому".

Називатися найкращим фантастичним фільмом або фільмом жахів зможе одна із таких картин: "До зірок", "Месники: Завершення", "Сонцестояння" або "Ми". А за звання "Найкращого анімаційного фільму" боротимуться "Крижане серце 2", "Історія іграшок 4" та "Як приборкати дракона 3".