Dakh Daughters презентували феєричний альбом під назвою AIR

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Гурт Dakh Daughters презентували новий альбом
Гурт Dakh Daughters презентували новий альбом / Instagram/ @dakhdaughtersband

Український гурт Dakh Daughters представили свій другий альбом напередодні, 4 квітня. Він отримав назву AIR. Дівчата з колективу стверджують, що пісні, які стали частиною нового альбому, можна назвати дуже особистим.

Презентація альбому AIR українського жіночого театрально-музичного гурту відбулася напередодні, 4 квітня. Дівчата з колективу Dakh Daughters, який зазнав чималого успіху в минулому році, представили свої нові аудіороботи на своїй сторінці в Facebook.

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Згідно з музичним стилем виконання, який притаманний гуртові Dakh Daughters, їхні пісні – це вибухова суміш з народних пісень та поезій і цитат з фольклору, які поєднуються з незвичною подачею.

Нарешті раді поділитись з вами нашим новим альбомом Air. Новi пiснi фiлософськi, сумно-iронiчнi, здається навiть, що дуже особистi,
– написали представники гурту на їхній сторінці в Facebook.

Презентувати новий альбом запальний гурт вирішив за декілька днів до свого концерту в Києві, який відбудеться 6 квітня.

Послухати новий альбом гурту Dakh Daughters під назвою AIR можна тут.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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