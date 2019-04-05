Dakh Daughters презентували феєричний альбом під назвою AIR

Український гурт Dakh Daughters представили свій другий альбом напередодні, 4 квітня. Він отримав назву AIR. Дівчата з колективу стверджують, що пісні, які стали частиною нового альбому, можна назвати дуже особистим.

Презентація альбому AIR українського жіночого театрально-музичного гурту відбулася напередодні, 4 квітня. Дівчата з колективу Dakh Daughters, який зазнав чималого успіху в минулому році, представили свої нові аудіороботи на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: Тіна Кароль і "Бумбокс" презентували кліп на пісню "Безодня": відео

Згідно з музичним стилем виконання, який притаманний гуртові Dakh Daughters, їхні пісні – це вибухова суміш з народних пісень та поезій і цитат з фольклору, які поєднуються з незвичною подачею.

Нарешті раді поділитись з вами нашим новим альбомом Air. Новi пiснi фiлософськi, сумно-iронiчнi, здається навiть, що дуже особистi,

– написали представники гурту на їхній сторінці в Facebook.

Презентувати новий альбом запальний гурт вирішив за декілька днів до свого концерту в Києві, який відбудеться 6 квітня.

Послухати новий альбом гурту Dakh Daughters під назвою AIR можна тут.