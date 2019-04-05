Dakh Daughters презентували феєричний альбом під назвою AIR
Український гурт Dakh Daughters представили свій другий альбом напередодні, 4 квітня. Він отримав назву AIR. Дівчата з колективу стверджують, що пісні, які стали частиною нового альбому, можна назвати дуже особистим.
Презентація альбому AIR українського жіночого театрально-музичного гурту відбулася напередодні, 4 квітня. Дівчата з колективу Dakh Daughters, який зазнав чималого успіху в минулому році, представили свої нові аудіороботи на своїй сторінці в Facebook.
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Згідно з музичним стилем виконання, який притаманний гуртові Dakh Daughters, їхні пісні – це вибухова суміш з народних пісень та поезій і цитат з фольклору, які поєднуються з незвичною подачею.
Нарешті раді поділитись з вами нашим новим альбомом Air. Новi пiснi фiлософськi, сумно-iронiчнi, здається навiть, що дуже особистi,
– написали представники гурту на їхній сторінці в Facebook.
Презентувати новий альбом запальний гурт вирішив за декілька днів до свого концерту в Києві, який відбудеться 6 квітня.
Послухати новий альбом гурту Dakh Daughters під назвою AIR можна тут.