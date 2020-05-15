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Дакота Джонсон шокувала зізнанням: Із 14-ти років борюся з психологічними проблемами

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Дакота Джонсон відвідує психолога
Дакота Джонсон відвідує психолога / Фото: Getty Images

Популярна американська акторка, зірка стрічки "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон здивувала шанувальників, зізнавшись, що з підліткового віку страждає від депресії та відвідує психолога.

У всіх людей бувають душевні проблеми і знаменитості не є виключенням. Коли ми бачимо їх на екрані, то здається, що вони живуть безтурботним та щасливим життям. Проте це не завжди так. Знаменита акторка Дакота Джонсон в інтерв'ю виданню Marie Claire вперше розповіла, що протягом багатьох років бореться із депресією.

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30-річна зірка каже, що захворювання у неї виявили ще у 14-річному віці. Для того, що впоратися з ним, Дакота вимушена була звернутися до психолога. Тоді вона змогла побороти недугу, проте зараз періодично також відвідує сеанси психотерапії.

Я постійно думаю про стан справ у світі. Він не дає мені спокійно спати. Мій мозок відправляється в темні божевільні місця. Доводиться багато працювати над собою, щоб очистити ці думки. В цьому мені допомагає терапія,
– поділилася Джонсон.

Проте акторка каже, що знайшла для себе позитивні сторони у цій депресії. У неї є багато труднощів, але вона нікому не завдає ними шкоди. Ці проблеми стосуються лише її.

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Кіно Зіркові хвороби
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