Дакота Джонсон оконфузилась на червоній доріжці кінофестивалю: фото

Популярна голлівудська акторка Дакота Джонсон стала запрошеною гостею кінофестивалю в Торонто. Однак її розкішний вихід відзначився невеликим конфузом.

У серпні 2019 року Дакота Джонсон вже встигла побувати у сонячній Італії, де днями завершився Венеційський кінофестиваль. Одразу після цього зірка подалась до Канади, щоб презентувати там фільм "Друг" (The Friend), в якому вона зіграла одну з головних ролей.

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Для особливого виходу в Торонто 29-річна Дакота Джонсон обрала розкішну кутюрну сукню від Christian Dior з напівпрозорим корсетом та пишною спідницею. І хоч зірка нагадувала сучасну принцесу, журналісти звернули увагу на те, що вона не замаскувала сліди від купальника, які виднілись на її тілі.



Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

У такому образі Дакота Джонсон взяла участь у традиційному фотоколі кінофестилю та позувала поряд зі своїми голлівудськими колегами – Джейсоном Сігелом, Ізабеллою Кай, Джейком Оуеном та іншими.



Акторка Дакота Джонсон на фотоколі фільму "Друг" / Фото: Getty Images

В інший програмний день Міжнародного кінофестивалю в Торонто Дакота Джонсон вже врахувала свій модний конфуз. Перед фотографами вона постала у розкішній зеленій сукні з оголеними плечима. Стилісти ретельно замаскували сліди від засмаги, тому Дакота Джонсон продемонструвала бездоганний look.



Дакота Джонсон / Фото: Getty Images