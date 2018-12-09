Дакота Джонсон похизувалась пишним декольте на кінофестивалі в Марракеші: сексуальні фото

29-річна голлівудська акторка відвідала закриття Міжнародного кінофестивалю у Марракеші. На світському заході Дакота Джонсон з’явилась у вишуканій, однак відвертій сукні.

Зірка "50 відтінків сірого", яка була членом журі на 17-му закритті міжнародного кінофестивалю, прибула в Марокко у відвертій шовковій сукні від Gucci.

Читайте також: Календар Pirelli-2019: з’явились пікантні фото з Джіджі Хадід, Гарнер та скандальним Полуніним

Вечірнє плаття небесного кольору додало сексуальності Дакоті Джонсон своїм відвертим декольте. V-подібний виріз до талії, яка була підкреслена чорним поясом дозволив розглянути всі принади зірки "50 відтінків сірого". Дакота віддала перевагу не одягати бюстгальтер, оскільки у сукні була відкрита спина. Чорний пояс, що на талії, ззаду був закріплений червоним серцем, від якого в різні сторони були направлені стріли. Зачіску вона обрала максимально просту та натуральну – злегка підкрутила кінчики, а доповнила образ чорним клатчем.



Дакота Джонсон на кінофестивалі в Марракеші / Instagram / @ justjared



Вишукана сукня голлівудської акторки від Gucci / Instagram / @ dakotajohnson_stan