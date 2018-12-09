Дакота Джонсон похизувалась пишним декольте на кінофестивалі в Марракеші: сексуальні фото

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Instagram/ @dakotajohnson_stan

29-річна голлівудська акторка відвідала закриття Міжнародного кінофестивалю у Марракеші. На світському заході Дакота Джонсон з’явилась у вишуканій, однак відвертій сукні.

Зірка "50 відтінків сірого", яка була членом журі на 17-му закритті міжнародного кінофестивалю, прибула в Марокко у відвертій шовковій сукні від Gucci.

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Вечірнє плаття небесного кольору додало сексуальності Дакоті Джонсон своїм відвертим декольте. V-подібний виріз до талії, яка була підкреслена чорним поясом дозволив розглянути всі принади зірки "50 відтінків сірого". Дакота віддала перевагу не одягати бюстгальтер, оскільки у сукні була відкрита спина. Чорний пояс, що на талії, ззаду був закріплений червоним серцем, від якого в різні сторони були направлені стріли. Зачіску вона обрала максимально просту та натуральну – злегка підкрутила кінчики, а доповнила образ чорним клатчем.

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон на кінофестивалі в Марракеші / Instagram / @justjared

Сукня Дакоти Джонсон
Вишукана сукня голлівудської акторки від Gucci / Instagram / @dakotajohnson_stan

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Instagram / @dakotajohnson_stan
 

Теги: Стиль і мода Мода LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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