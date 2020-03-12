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Дакота Джонсон показала свій будинок в Лос-Анджелесі: відео

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Акторка Дакота Джонсон / Instagram / @dakota.johnson._

Знаменита американська акторка Дакота Джонсон стала однією з тих зірок, які відкрили двері свого будинку журналістам. Днями вона провела екскурсію своїм затишним помешканням.

Дакота Джонсон відома своєю роллю у стрічці "П'ятдесят відтінків сірого". Зірка вражає прихильників ефектними світськими виходами та бездоганною акторською майстерністю. Тепер вона показала публіці свій будинок, що розташований в усамітненому куточку, а навколо нього – багато зелені. Красуня провела екскурсію для журналу Architectural Digest.

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Оскільки батьки Джакоти розлучилися, коли їй було шість років, то все життя вона провела у двох будинках. Спершу Джонсон це подобалося, та в один момент їй захотілося спокою та затишку у власному домі. Вона шукала місце, де змогла б побути на самоті, втекти від шуму міста та його шаленого ритму. В таким місцем став будинок, який акторка купила одразу після того, як побачила перший раз.

Дім, у якому Джакота відпочиває від напружених робочих буднів, вона купила чотири роки тому. З того часу вона обожнює його, це те місце, де Джакота перебуває в гармонії з собою та в спокої.

Мені одразу сподобалося, що тут чисто та, водночас, затишно. Я подумала, що ніколи не захочу продавати його. Переїхала сюди п’ять років тому. Це був другий дім, який мені показав ріелтор. Я закохалася у це місце, бо люблю дерево та світло. До мене тут мешкав Раян Мерфі. Йому також дуже подобалося, але сім’я збільшилася, тому він вимушений був переселитися. Пощастило,
– розповіла акторка.

Екскурсія будинком Дакоти Джонсон: дивитися відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Дизайн Зіркова нерухомість Голлівуд
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