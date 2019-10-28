Дакота Джонсон прийшла на світську подію у сексуальному вбранні: фото

Голлівудська акторка Дакота Джонсон, найбільш відома за участю у фільмах "50 відтінків сірого", вразила Голлівуд сміливим образом. На світську подію вона завітала у кроптопі та спідниці.

У неділю, 27 жовтня, у Лос-Анджелесі відбулась церемонія нагородження преміями Американської академії кінематографічних мистецтв Governors Awards. Подію жартома називають репетицією Оскара, адже на червоній доріжці красуються всі голлівудські зірки. Цьогоріч захід привернув чималу увагу ЗМІ через ефектні та досить пікантні вбрання знаменитостей. Серед тих, хто потрапив у новини всіх західних таблоїдів – розкішна акторка Дакота Джонсон.

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Причиною стало сексуальне вбрання, яке підкреслило струнку фігуру зірки та привернуло увагу фотографів. Дакота Джонсон позувала у світлому одязі від Brandon Maxwell. Образ голлівудської акторки складався із кроптопа, який тільки прикривав груди та оголював її спину, і пишної спідниці.

Дакота Джонсон вирішила відмовитись від елегантної зачіски, надавши перевагу хвилястому волоссю. Ефектний макіяж з акцентом на очі та масивні прикраси завершили бездоганний look знаменитості.



Дакота Джонсон на Governors Awards 2019 / Getty Images



Сексуальний образ Дакоти Джонсон / Getty Images

Як відомо, 30-річна Дакота Джонсон полюбляє обирати для виходів елегантні вбрання з сексуальними акцентами. Так, на початку вересня 2019 року вона побувала на кінофестивалі у Торонто у сукні з прозорим корсетом. Вбрання від Christian Dior приголомшило всіх учасників кіноподії.



Дакота Джонсон / Getty Images