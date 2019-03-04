Дакота Джонсон зізналася, що руйнує її життя

На червоній доріжці зірки завжди відмінно виглядають, посміхаючись перед камерами папараці. Однак часто їх переповнюють негативні емоції чи погане самопочуття. Так, в новому інтерв'ю голлівудська акторка Дакота Джонсон розповіла про те, що руйнує її життя.

Зірка фільму «П’ятдесят відтінків сірого» дала відверте інтерв'ю іноземному виданню InStyle. За розмовою вона емоційно розповіла про щомісячні тортури, які їй доводиться переживати, додавши, що вона не може з цим нічого вдіяти.

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Кожного місяця, в певні дні менструального циклу, я проходжу через пекло. Супутні їм гормональні перебудови просто зводять мене з розуму. І я не можу з цим впоратися,

– зізналася Дакота Джонсон.

Після цього вона зізналася, що кожного разу її шокує все більше те, що відбувається з її тілом і мозком.

"Мої груди збільшується у вісім разів. Це по-справжньому болючий і травматичний період для мене, він руйнує моє життя, а найсумніше те, що я не можу до цього звикнути", – сказала голлівудська акторка.