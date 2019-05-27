Далеко не ідеальний роман: Бруклін Бекхем та Хана Кросс побились у Каннах

Син Девіда і Вікторії Бекхем знайшов чудову дівчину – так досі вважали світові ЗМІ та прихильники 20-річного Брукліна. Однак у пари все далеко не ідеально: закоханий хлопець влаштував сварку з коханою в Каннах на очах в ошелешених людей, а Хана Кросс накинулась на нього з кулаками.

Про це з посиланням на інсайдерів повідомило видання The Sun. За інформацією журналістів, модель Хана Кросс та її коханий Бруклін Бекхем стали зірковими гостями Каннського кінофестивалю. Однак пара не тільки красувалась на червоній доріжці, провокуючи чутки про вагітність дівчини, але й відзначилась гучним скандалом.

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У французькому готелі Martinez, де зупинились закохані, просто посеред ресторану розгорілася палка сварка. Темпераментні Хана та Бруклін не могли дійти згоди і спілкувались на підвищеному голосі. Після келиха коктейлю пара перейшла на образи, які завершились невеликою бійкою.

Вони хильнули по кілька дрінків і стали ображати один одного. Обидвоє ще юні, тож у цьому віці все відбувалось на емоціях. Хана кинулася на Брукліна з кулаками, і охорона готелю змушена була втрутитися у конфлікт. Із Девідом та Вікторією зв'язалися та повідомили про інцидент,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, джерела переконують, що зіркові батьки Брукліна Бекхема не в захваті від таких стосунків їхнього сина.

"Не дивно, що Вікторія і Девід не на жарт занепокоєні такими токсичними відносинами пари та засмучені всією цією принизливою публічною драмою", – додав інсайдер.

Що відомо про особисте життя Брукліна Бекхема?За даними західних ЗМІ, Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з акторкою Хлоєю Морец, як навесні 2018 року в журналістів з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з канадською моделлю Лексі Вуд. Та із красунею він не довго зустрічався: вже у грудні старший син подружжя Бекхемів познайомив сім'ю з моделлю Ханою Кросс, старшою за нього на 2 роки. Дівчину неодноразово порівнювали із зірковою мамою хлопця, а сама Вікторія навіть подарувала манекенниці вбрання власного бренду. Відтоді пара демонструвала ідилію, публікуючи романтичні фото у мережі.



Під час Каннського кінофестивалю Бруклін Бекхем та Хана Кросс здійснили кілька спільних виходів на червону доріжку. Модель засвітила округлий живіт, спровокувавши чутки про вагітність.