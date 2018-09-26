Далі буде: Маргарет Етвуд напише продовження роману "Розповіді служниці"

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Маргарет Етвуд
Маргарет Етвуд / Instagram/ @therealmargaretatwood

Канадська письменниця Маргарет Етвуд повідомила шанувальників історії "Розповіді служниці" про продовження, яке не за горами. Авторка роману-антиутопії Маргарет Етвуд анонсувала подальші події у книзі.

Як повідомляє The Guardian, продовження бестселера "Розповіді служниці" побачить світ у вересні 2019 року. Нова частина книги отримає назву "Заповіти" (The Testaments).

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Сиквел "Розповіді служниці" опише події, що відбулись через 15 років після першої сцени роману. Оповідь вестимуть три героїні, але Маргарет повідомила, що перебіг події книги не буде пов’язаний із серіалом, який зняли за сюжетом її роману. До слова, її творіння стало бестселером і вона змогла продати понад 8 мільйонів книг англійською мовою.

 

За сюжетом першої частини книги, яку Маргарет Етвуд опублікувала в 1985 році, розповідається про події, які відбуваються в майбутньому, у вигаданій країні Гілеад. У державі правлять лише військові. А через надлишкове забруднення лише одна зі ста жінок може народжувати дітей. Тому здатних до дітородіння, аби продовжувати націю, тримають у спеціальних приміщеннях якомога далі від шкідливого середовища. Їх також навчають спеціальним вмінням, після яких вони стають коханками офіцерів. Вони носять одяг червоного кольору і їм заборонено робити все, що вони забажають: читати, писати, любити, працювати.

В центрі сюжету Кейт, яка спробувала втекти з країни і опинилася в таборі служниць. Під час втечі її донька заблукала в лісі, а чоловіка вбили. Саму Кейт взяли в рабство для Командора. Спершу вона відчуває себе служницею, однак потім вона вагітніє від Командора Ніка і, неочікувано для себе, закохується в нього.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений breda (@bredakazal)

 

 

Теги: Канада LifeStyle Література
Джерело: Lifestyle
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