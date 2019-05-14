Далі, гіпертрофована потреба в увазі та мертвий брат: що тут спільного

Іспанський художник Сальвадор Далі, який прославився своїми сюрреалістичними картинами та антигравітаційними вусами, був знаний ще й ексцентричною поведінкою. Часом вона не тільки приголомшувала, а й відверто дратувала.

Та насправді гіпертрофована потреба в увазі – це фобія залишитись непоміченим, яка пов’язана із братом Далі – також Сальвадором. Той народився поперед Короля-Дитя, та, не доживши до року, помер від менінгіту. Це була трагедія для батьків, які не нехтували нагодою сказати Далі, що той є перевтіленням брата. Тому і назвали його теж на честь брата – Сальвадором.

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Так, для батьків майбутній геній сюрреалізму зростав у братовій тіні. Саме цим, мабуть, можна пояснити вічно ексцентричну поведінку Далі – він хотів, щоб його існування як окремої самобутньої персони нарешті визнали. І ці дитячі травми художник так і не зміг подолати у дорослому житті. Його потреба в увазі стала гіпертрофованою, часом на межі істерики.



У Далі була залежність від уваги // Getty Images

Ми з братом були схожі як дві краплі води, але відображали в собі різне. Як і я, він мав непомильно геніальні риси обличчя, виявляв ознаки тривожної скороспілості; проте його блиск затьмарювала меланхолія неперевершеного інтелекту. Щодо мене, я був не таким розумником, але відображав у собі все,

– згадував Далі.

Через непропрацьований травматичний досвід Далі навіть випадково вліз у майже детективну історію. У нього доволі довго були нездорові почуття до картини "Анжелюс" Жана-Франсуа Мілле. На ній зображені чоловік та дружина, які щойно викопали картоплю, стоять над нею і моляться, висловлюючи землі або не землі подяку за врожай.



Картина "Анжелюс" Жана-Франсуа Мілле

У цьому простому сюжеті Далі щось турбувало з дитинства. Йому здавалось, що суть картини у геть іншому – не у картоплі та не у врожаї. Аби зрозуміти, що саме не так, художник і сам почав переписувати фігури Мілле, але вже на власних полотнах. У Далі вони з’явились понад 60 разів.



Сальвадор Далі "Атавізм сутінок"

Але таємницю "Анжелюса" вдалося розкрити тільки тоді, коли картини почали досліджувати за допомогою рентгену. Виявилось, що у початковому варіанті Мілле зобразив замість кошика з картоплею дитячу труну. Немовля не було хрещеним, відтак на кладовищі місця йому або їй не знайшлось, і батьки пішли ховати дитину в поле. У мистецьких колах припускають, що художник змінив похмурий сюжет, аби картина краще продавалась.

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Після результатів рентген-аналізу Далі сказав, що завжди відчував смерть у цій картині. Очевидно, у фігурах картини йому ввижались батьки, які стоять над труною брата.

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