Дан Балан і Оксана Муха б'ють рекорди своїм кліпом: відео перевершило дует з Тіною Кароль

Всього 5 днів минуло від прем'єри кліпу Дана Балана і Оксани Мухи, а ролик вже отримав понад 10 мільйонів переглядів у ютубі. Такі дані перевершують усі очікування та навіть рекорди.

Як відомо, довгоочікувана прем'єра кліпу Дана Балана та Оксани Мухи відбулась 15 травня. Артисти анонсували вихід кліпу "Все пробачати", тому тисячі прихильників дуету очікували на його появу в мережі. Та минуло всього 5 днів, як ролик перетнув позначку 10 мільйонів за кількістю переглядів. Упродовж всього часу кліп Дана Балана та Оксани Мухи не зникає із трендів ютубу в Україні.

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На такі приголомшливі дані вже встигла відреагувати Оксана Муха. У мережі вона не стримувала свого захвату та написала Дану Балану: "Бачиш, що робить українська пісня?"

Дивіться кліп до пісні Дана Балана та Оксани Мухи – "Все пробачати": відео

Цікаво, що ролик перевершив навіть дуетний запис артиста з Тіною Кароль, який презентували під час фіналу "Голосу країни-10". Це романтичне відео, зняте у спальні співачки, зібрало більше 7 мільйонів переглядів.

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Що відомо про дует Дана Балана і Оксани Мухи

Пісня "Все пробачати" вперше зазвучала на вокальному проєкті "Голос країни" у 2019 році. Дан Балан створив україномовну пісню, надихнувшись неперевершеним голосом Оксани Мухи та красою вітчизняних пісень.

Вже за рік артисти анонсували спільну відеороботу. Дан Балан не приховував, що вперше зайняв режисерське крісло, створивши оригінальну концепцію ролика. Однак вже під час створення відео перетворилося на соціальний проєкт: Дан Балан і Оксана Муха знайшли людей, які припинили спілкуватись через певні обставини. Відтак глядачі "Все пробачати" побачили справжні емоції героїв зйомки, які вперше побачились після років розлуки.

"Прощення – це зцілення… Відпускаючи весь цей біль, ми звільняємо місце для любові. І не важливо, пустите ви назад в життя цю людину чи ні. Це і є посил проєкту #всепробачати", – наголосив Дан Балан.