Дан Балан і Тіна Кароль стали тренерами 10 сезону "Голосу країни"

Популярна українська співачка Тіна Кароль і молдавський артист Дан Балан, які підкорили мережу романтичним дуетом на пісню "Додому" (російською "Домой"), стали тренерами ювілейного сезону вокального проєкту "Голос країни".

Про це повідомили представники телешоу на офіційному інстаграм-акаунті. На фото Дан і Тіна позують вдвох після чуттєвого виступу M1 Music Awards.

Читайте також: Тіна Кароль і Дан Балан прокоментували свій роман

#ДанТіна повертаються! Дан Балан і Тіна Кароль стали тренерами ювілейного сезону "Голос країни-10". Як будуть розвиватися їхні стосунки і чи живий "кенгуруш" між зірками?

– йдеться в анонсі ювілейного сезону "Танці з зірками"

Так, прем'єра першого випуску вокального проєкту "Танці з зірками" запланована на 19 січня. Це вже другий рік поспіль Дан Балан бере участь у зйомках українського "Голосу країни". У 2018 році він зізнався, що це для нього своєрідний експеримент, адже це дебютна його робота в ролі вокального тренера на шоу. Цікаво, що саме Дан Балан переміг у 9 сезоні "Голосу". Його підопічна Оксана Муха зуміла підкорити українців неперевершеним тембром та чуттєвими піснями.

Що відомо про роман Тіни Кароль і Дана Балана?

Співачка Тіна Кароль та її молдовський колега Dan Balan стали зірковими тренерами вокального шоу "Голос країни-9". Для співака такий досвід був новим, тому він залюбки спілкувався з іншими суддями проєкту. Особливу увагу під час випусків він приділяв розкішній Тіні Кароль та відзначився не одним романтичним вчинком.



Так, на так званих "сліпих прослуховуваннях" Dan Balan, виконуючи пісню "Люби", галантно підійшов до своєї колеги та запросив її до дуету. Однак артистка делікатно відмовила йому. Окрім цього, двоє тренерів встигли станцювати разом, коли харизматичний співак хотів навчити Тіну Кароль виконувати гуцульські па. Але українка йому дала кращий майстер-клас. Тіна неодноразово отримувала компліменти від колеги та розкішні квіти. Вже після закінчення проєкту, Dan Balan зізнався, що Тіна Кароль – це найкраще, що було на шоу.

Згодом артисти презентували романтичний дует на пісню Балана "Додому". У програмі "Світське життя" Катерина Осадча спитала Тіну і Дана, чи вони на стадії залицяння, чи у них вже почався роман. На це Кароль кокетливо усміхнулася, а молдавський співак відповів: "Роман звісно! Роман написаний рукою генія".