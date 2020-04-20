Дан Балан і Тіна Кароль виконають романтичну пісню у суперфіналі "Голосу країни-10"

Народна артистка України Тіна Кароль та молдовський співак Дан Балан разом вийдуть на сцену "Голосу країни" та в прямому ефірі виконають романтичну композицію. Виступ відбудеться в неділю, 26 квітня.

Тіна і Дан вже давно підігрівають чутки про свій роман. Особливу хімію, яка є у спілкуванні колег по шоу "Голос країни" може розгледіти кожен. Вони не соромляться показувати ніжне ставлення один до одного під час виступів учасників телепроєкту та за лаштунками. Тепер стало відомо, що артисти разом виступлять у суперфіналі вокального шоу. Про це йдеться на фан-сторінці Тіни Кароль в інстаграмі.

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Тіна Кароль і Дан Балан виконають романтичну композицією, над якою артист працював вже давно. Інші деталі наразі невідомі.

Проте дует зіркових тренерів ще раніше відбувся на очах усією країни. Так, під час музичної премії M1 Music Awards 2019 вони виконали зворушливу пісню "Домой", яку написав харизматичний Дан. Особливої пристрасті номеру додало те, що Кароль і Балан співали в один мікрофон.

Тіна Кароль і Дан Балан на M1 Music Awards 2019: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, минулого тижня творці "Голосу країни" прийняли рішення провести суперфінал ювілейного сезону проєкту в діджитал-форматі з дотриманням усіх правил карантину. Прямий ефір відбудеться без глядачів. Для того, щоб створити справжнє шоу у незвичних для всіх умовах, творці проєкту залучать найсучасніші технології та силу голосів конкурсантів. Усі виручені кошти від голосування та реклами направлять на закупівлю захисних костюмів, респіраторів та інших засобів захисту для лікарів, які боряться з пандемією коронавірусу.