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Дан Балан показав фрагмент репетиції з Тіною Кароль: чарівне відео

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Тіна Кароль та Дан Балан на "Голосі країни"
Тіна Кароль та Дан Балан на "Голосі країни" / Пресслужба

Дан Балан і Тіна Кароль вкотре підігріли чутки про роман. Молдовський артист опублікував фрагмент репетиції з колегою по "Голосу країни". Відео зачарувало мережу.

Ролик з'явився на інстаграм-сторінці артиста та одразу ж викликав захоплення серед прихильників. На відео видно, як Дан Балан і Тіна Кароль виконують дуетну пісню "Помнишь". Співачка кокетує з колегою, пританцьовує та грайливо поправляє накидку. 

​Дивіться також: Дан Балан зачарував мережу спільним фото з Тіною Кароль

Окрім цього, на початку відео Тіна Кароль сама пропонує підопічним зняти відео репетиції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

Як відомо, вперше пісню "Помнишь" зірки презентували у неділю, 26 квітня. Саме в цей день відбувся фінал "Голосу країни-10", де Тіна Кароль та Дан Балан були зірковими тренерами. Через пандемію артисти залишились вдома, де і виконали романтичний трек. 

Цікаво, що Тіна і Дан обрали особливу локацію для запису – спальню співачки, яка розташована на останньому поверсі її маєтку на Київщині. Артисти заспівали трек у кімнаті з білим фортепіано, свічками та квітами, що виглядало дуже романтично. Більше тижня відео дуету очолює тренди в ютубі та вже зібрало понад 6 мільйонів переглядів.

Дивіться виступ Тіни Кароль і Дана Балана у фіналі "Голосу-10": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Дан Балан Тіна Кароль
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