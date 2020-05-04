Дан Балан показав фрагмент репетиції з Тіною Кароль: чарівне відео

Дан Балан і Тіна Кароль вкотре підігріли чутки про роман. Молдовський артист опублікував фрагмент репетиції з колегою по "Голосу країни". Відео зачарувало мережу.

Ролик з'явився на інстаграм-сторінці артиста та одразу ж викликав захоплення серед прихильників. На відео видно, як Дан Балан і Тіна Кароль виконують дуетну пісню "Помнишь". Співачка кокетує з колегою, пританцьовує та грайливо поправляє накидку.

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Окрім цього, на початку відео Тіна Кароль сама пропонує підопічним зняти відео репетиції.

Як відомо, вперше пісню "Помнишь" зірки презентували у неділю, 26 квітня. Саме в цей день відбувся фінал "Голосу країни-10", де Тіна Кароль та Дан Балан були зірковими тренерами. Через пандемію артисти залишились вдома, де і виконали романтичний трек.

Цікаво, що Тіна і Дан обрали особливу локацію для запису – спальню співачки, яка розташована на останньому поверсі її маєтку на Київщині. Артисти заспівали трек у кімнаті з білим фортепіано, свічками та квітами, що виглядало дуже романтично. Більше тижня відео дуету очолює тренди в ютубі та вже зібрало понад 6 мільйонів переглядів.

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