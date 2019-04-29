Дан Балан показав, як бився писанками з племінницею: зворушливе відео

564 Читать новость на русском
Дан Балан
Дан Балан / Instagram / @danbalan

Молдавський співак та тренер українського шоу "Голос країни 9" Дан Балан показав миле відео зі своєю маленькою племінницею Елісою – дочкою сестри Дана Санди Балан.

Короткий ролик Дан Балан опублікував 28 квітня на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Якщо моє ім'я робить рейтинг – окей, – Тіна Кароль прокоментувала чутки про ревнощі до Балана

На відео показано, як співак б'ється писанками зі своєю племінницею – а це одна з цікавих традицій у Великдень.

"Зі світлою Пасхою", – прокоментував публікацію артист.

Шанувальники були приємно вражені, коли побачили Дана Балана з дівчинкою і зазначили, що діти йому "до лиця". 

"Як це мило", "Дівчинка красуня", "Яка у вас чарівна племінниця, це у вас сімейне", "Дан, давай вже своїх красивих діток! Ми у тебе віримо", – пишуть користувачі у мережі.

Дан Балан б'ється писанками з племінницею: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

blog_ava
Я буду говорити з народом України, а не з вами, – Зеленський до російських пропагандистів
сьогодні
5482
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дан Балан Діти і неповнолітні Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі
сьогодні 20:22 "На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі
Юлія Ліпенцева 313
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
сьогодні 17:00 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 3661
Річниця весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма: історія кохання подружжя у фотографіях
сьогодні 12:01 Річниця весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма: історія кохання подружжя у фотографіях
6526
Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
28 квітня 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
4152
Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
28 квітня 12:21 Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
Марта Вересюк 1436
Новини
Більше новин
Залиште відгук