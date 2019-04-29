Дан Балан показав, як бився писанками з племінницею: зворушливе відео
Молдавський співак та тренер українського шоу "Голос країни 9" Дан Балан показав миле відео зі своєю маленькою племінницею Елісою – дочкою сестри Дана Санди Балан.
Короткий ролик Дан Балан опублікував 28 квітня на своїй сторінці в Instagram.
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На відео показано, як співак б'ється писанками зі своєю племінницею – а це одна з цікавих традицій у Великдень.
"Зі світлою Пасхою", – прокоментував публікацію артист.
Шанувальники були приємно вражені, коли побачили Дана Балана з дівчинкою і зазначили, що діти йому "до лиця".
"Як це мило", "Дівчинка красуня", "Яка у вас чарівна племінниця, це у вас сімейне", "Дан, давай вже своїх красивих діток! Ми у тебе віримо", – пишуть користувачі у мережі.
Дан Балан б'ється писанками з племінницею: дивіться відео