Дан Балан показав, як з Тіною Кароль знімав відео на спільну пісню

26 квітня відбувся суперфінал ювілейного сезону "Голосу країни", під час якого зіркові тренери Тіна Кароль та Дан Балан презентували ліричну дуетну композицію "Помнишь".

Харизматичному молдавському виконавцю Дану Балану та одній із найкрасивіших співачок України Тіні Кароль вже давно приписують роман. За їхніми теплими взаєминами спостерігає вся країна, а романтичні моменти з проєкту "Голос країни" довго обговорюють в мережі. Дан на особистій сторінці в інстаграмі показав відео, на якому разом із Тіною виконує пісню "Помнишь".

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Знаменитості разом виконали композицію, над якою Балан працював уже давно. До ефіру вони не розголошували жодних деталей і їм справді вдалося здивувати прихильників вокального шоу.

Через пандемію коронавірусу ефір відбувався в особливому форматі і усі тренери перебували вдома. Романтичну пісню Тіна і Дан виконали у спальні співачки, що спровокувало ще більше чуток про особливу "хімію" між зірками. Тепер артист вирішив поділитися ексклюзивним роликом, де показав, як знімали відео для ефіру "Голосу країни".

Тіна Кароль і Дан Балан в суперфіналі "Голосу країни-10": дивіться відео онлайн