Дан Балан пояснив, чому досі не наважився на одруження: приголомшливе зізнання

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Дан Балан пояснив, чому досі не наважився на одруження
Дан Балан пояснив, чому досі не наважився на одруження / Instagram / @danbalan

У середу, 6 лютого, молдовський співак Дан Балан відзначив своє 40-річчя. Артист зізнався, що в цьому віці жодного разу не відчував справжнє кохання.

Відвертим зізнанням Дан Балан поділився у програмі "Світське життя". За його словами, у житті в нього було чимало жінок, а світова популярність збільшила кількість прихильниць, однак досі молдовський співак не зустрів ту, з якою хотів би піти під вінець. 

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"Я відчуваю, що в мене не було цього великого кохання, справжнього. Я бачив його в інших, я читав про нього в книжках: як жінка може чоловіка підняти до неймовірних висот та надихати! У мене такого ніколи не було. У мене була автономія: енергетично я сам по собі йшов по життю, сам розвивався і все решта. Ті жінки, яких я мав – це все було задоволення власного его", – відверто зізнався Дан Балан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

В інтерв'ю співак додав, що серед його пасій було чимало знаменитостей, однак із жодною з них він не хотів створити сім'ю. Тому Дан Балан переконаний, що він колись не заслуговував особливої жінки. А тепер, коли артист позбувся зайвого у своєму житті, він готовий до нових почуттів.

Красиві, цікаві, вони були супержінками, але не траплялося ніколи такої, яка б от прийшла – і я вже лечу. Я знав, що не зустрів такої жінки, тому що на це ще не заслужив. Тобто я мав багато чого зрозуміти, зректися цього бруду довкола, який був у моєму житті, щоб заслужити на таку жінку! І я дуже сподіваюся, що зараз я на правильному шляху,
– вразив зізнанням Дан Балан. 

Окрім цього, співак заявив, що шлюб для нього – це дуже серйозний крок. Тому Дан Балан не квапиться ставити штамп у своєму паспорті. 

"Я завжди знав, що це дуже важливо для мене. Якщо я це зроблю, то це буде лише раз у житті і має бути по-справжньому. У мене були почуття, у мене були тривалі стосунки. Увесь мій досвід з жінками ставав уроками для мене. Кожна з них мене вчила чомусь, а я їх, напевно, теж чомусь вчив. Якщо ж не засвоїв урок до кінця, тобі дається інша людина з іншим уроком… Поки ти не дійдеш до того, що заслужив на свою людину, яка тобі і подарує справжнє щастя і розвиток!" – додав Дан Балан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

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Теги: LifeStyle Зіркові романи Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: 24 Канал
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