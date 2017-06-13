Дан Балан пояснив, чому досі не наважився на одруження: приголомшливе зізнання

У середу, 6 лютого, молдовський співак Дан Балан відзначив своє 40-річчя. Артист зізнався, що в цьому віці жодного разу не відчував справжнє кохання.

Відвертим зізнанням Дан Балан поділився у програмі "Світське життя". За його словами, у житті в нього було чимало жінок, а світова популярність збільшила кількість прихильниць, однак досі молдовський співак не зустрів ту, з якою хотів би піти під вінець.

Читайте також: Тіна – найцікавіша з усього, – Дан Балан відверто прокоментував свій флірт на "Голосі країни"

"Я відчуваю, що в мене не було цього великого кохання, справжнього. Я бачив його в інших, я читав про нього в книжках: як жінка може чоловіка підняти до неймовірних висот та надихати! У мене такого ніколи не було. У мене була автономія: енергетично я сам по собі йшов по життю, сам розвивався і все решта. Ті жінки, яких я мав – це все було задоволення власного его", – відверто зізнався Дан Балан.

В інтерв'ю співак додав, що серед його пасій було чимало знаменитостей, однак із жодною з них він не хотів створити сім'ю. Тому Дан Балан переконаний, що він колись не заслуговував особливої жінки. А тепер, коли артист позбувся зайвого у своєму житті, він готовий до нових почуттів.

Красиві, цікаві, вони були супержінками, але не траплялося ніколи такої, яка б от прийшла – і я вже лечу. Я знав, що не зустрів такої жінки, тому що на це ще не заслужив. Тобто я мав багато чого зрозуміти, зректися цього бруду довкола, який був у моєму житті, щоб заслужити на таку жінку! І я дуже сподіваюся, що зараз я на правильному шляху,

– вразив зізнанням Дан Балан.

Окрім цього, співак заявив, що шлюб для нього – це дуже серйозний крок. Тому Дан Балан не квапиться ставити штамп у своєму паспорті.

"Я завжди знав, що це дуже важливо для мене. Якщо я це зроблю, то це буде лише раз у житті і має бути по-справжньому. У мене були почуття, у мене були тривалі стосунки. Увесь мій досвід з жінками ставав уроками для мене. Кожна з них мене вчила чомусь, а я їх, напевно, теж чомусь вчив. Якщо ж не засвоїв урок до кінця, тобі дається інша людина з іншим уроком… Поки ти не дійдеш до того, що заслужив на свою людину, яка тобі і подарує справжнє щастя і розвиток!" – додав Дан Балан.