Дан Балан представив кліп з учасницею Голосу країни 9 на пісню Dragostea Din Tei: відео

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Дан Балан
Дан Балан / Instagram / @danbalan

Мережу підірвав чуттєвий дует одного із зіркових суддів Голосу країни Дана Балана з учасницею проекту Катериною Бєгу на популярну пісню Dragostea Din Tei .

Для "сліпого прослуховування" на шоу Голос країни Катерина Бєгу обрала пісню молдовського виконавця Dragostea Din Tei і зуміла розвернути крісла зіркових тренерів своїм співом. Після виступу Дан Балан наважився на імпровізований дует з дівчиною, який швидко став вірусним у мережі.

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Після виходу чергового випуску Голосу країни пройшло понад два тижні і 28 лютого артист представив кліп разом з Катериною Бєгу на пісню Dragostea Din Tei.

Додамо, що ролик складається з кадрів, які знімали під час шоу Голос країни.

Дан Балан і Катерина Бєгу – Dragostea Din Tei: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Дан Балан Музика
Джерело: LifeStyle 24
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