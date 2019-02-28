Дан Балан представив кліп з учасницею Голосу країни 9 на пісню Dragostea Din Tei: відео

Мережу підірвав чуттєвий дует одного із зіркових суддів Голосу країни Дана Балана з учасницею проекту Катериною Бєгу на популярну пісню Dragostea Din Tei .

Для "сліпого прослуховування" на шоу Голос країни Катерина Бєгу обрала пісню молдовського виконавця Dragostea Din Tei і зуміла розвернути крісла зіркових тренерів своїм співом. Після виступу Дан Балан наважився на імпровізований дует з дівчиною, який швидко став вірусним у мережі.

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Після виходу чергового випуску Голосу країни пройшло понад два тижні і 28 лютого артист представив кліп разом з Катериною Бєгу на пісню Dragostea Din Tei.

Додамо, що ролик складається з кадрів, які знімали під час шоу Голос країни.

Дан Балан і Катерина Бєгу – Dragostea Din Tei: дивіться відео