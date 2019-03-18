Дан Балан присвятив пісню Тіні Кароль та запросив її на танець: романтичне відео

Романтичні залицяння Дана Балана до української поп-діви Тіни Кароль привернули увагу всіх прихильників шоу "Голос країни 9 сезон". У 9 випуску артист запросив свою колегу до танцю та присвятив їй виступ учасників.

У неділю, 17 березня, в Україні відгримів 9 випуск розважального проекту "Голос країни 9 сезон". На сцену шоу вийшли талановиті вокалісти, які вибороли собі місця в командах зіркових тренерів.

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Та не тільки ефектні виступи запам'ятаються глядачам. На вокальних двобоях Дан Балан вирішив присвятити пісню учасників своєї команди Тіні Кароль, а згодом запросив її на перший спільний танець. Сталось це під час виступу Гіоргі Дарахвелідзе, Софії Шафір та Самуеле Гріллі, які поєднали композицію 90-их "Батарейки" та Shape of my heart. Монатік помітив нові прояви загравання та кумедно показав, що між його колегами спалахнули особливі почуття.

Однак норовлива Тіна Кароль зізналась, що не могла оцінювати виступ учасників, оскільки її відволікали. Зірковий тренер з гумором попросила посадити її за "останню парту", чим викликала сміх у залі.

Балан відволікав, я не насолодилась співом, не змогла розчути. Можливо, таке поєднання пісень недостатньо дало вам змогу розкритися,

– оцінила виступ Тіна Кароль.

Та Дан Балан не припинив приділяти увагу тендітній співачці. Упродовж всього ефіру він засипав Тіну Кароль компліментами та щиро захоплювався її стильним образом. Зокрема, молдовський артист звернув увагу на обруч, порівнявши його зі стилем британських королев. Себе ж Дан Балан назвав королем, на що Тіна відповіла, що це звання потрібно заслужити.

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – романтичний танець Тіни Кароль та Дана Балана