Дан Балан присвятив пісню Тіні Кароль та запросив її на танець: романтичне відео

134
Дан Балан присвятив пісню Тіні Кароль та запросив її на танець: романтичне відео
/ Instagram / @officialfanpage__danbalan__

Романтичні залицяння Дана Балана до української поп-діви Тіни Кароль привернули увагу всіх прихильників шоу "Голос країни 9 сезон". У 9 випуску артист запросив свою колегу до танцю та присвятив їй виступ учасників.

У неділю, 17 березня, в Україні відгримів 9 випуск розважального проекту "Голос країни 9 сезон". На сцену шоу вийшли талановиті вокалісти, які вибороли собі місця в командах зіркових тренерів. 

Читайте також: Голос країни 9 сезон 9 випуск: чуттєві виступи та романтика серед зіркових суддів

Та не тільки ефектні виступи запам'ятаються глядачам. На вокальних двобоях Дан Балан вирішив присвятити пісню учасників своєї команди Тіні Кароль, а згодом запросив її на перший спільний танець. Сталось це під час виступу Гіоргі Дарахвелідзе, Софії Шафір та Самуеле Гріллі, які поєднали композицію 90-их "Батарейки" та Shape of my heart. Монатік помітив нові прояви загравання та кумедно показав, що між його колегами спалахнули особливі почуття. 

Однак норовлива Тіна Кароль зізналась, що не могла оцінювати виступ учасників, оскільки її відволікали. Зірковий тренер з гумором попросила посадити її за "останню парту", чим викликала сміх у залі. 

Балан відволікав, я не насолодилась співом, не змогла розчути. Можливо, таке поєднання пісень недостатньо дало вам змогу розкритися,
– оцінила виступ Тіна Кароль. 

Та Дан Балан не припинив приділяти увагу тендітній співачці. Упродовж всього ефіру він засипав Тіну Кароль компліментами та щиро захоплювався її стильним образом. Зокрема, молдовський артист звернув увагу на обруч, порівнявши його зі стилем британських королев. Себе ж Дан Балан назвав королем, на що Тіна відповіла, що це звання потрібно заслужити. 

Голос країни 9 сезон 9 випуск: дивитись онлайн – романтичний танець Тіни Кароль та Дана Балана 

 

blog_ava
Українські військові на Донбасі ліквідували укріплення окупантів та бойовика: ефектне відео
сьогодні
3707
Теги: Новини України LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Музика Тіна Кароль Дан Балан
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
17 березня 12:02 Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
3760
День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
17 березня 10:30 День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
816
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
16 березня 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 5030
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
15 березня 21:03 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 1928
Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
15 березня 17:57 Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
Богданна Рибак 3033
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук