Дан Балан розповів, чому він не виступив на премії Греммі

Популярний співак Дан Балан – єдиний артист із Молдови, якого номінували на премію Греммі-2009. Однак престижну відзнаку він не здобув та не вийшов на анонсований виступ.

Як відомо, у 2009 році Дан Балан став номінантом на престижну музичну премію Греммі. Сталось це завдяки пісні Live Your Life, яку композитор написав для Ріанни та репера T.I.

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У день нагородження переможців був анонсований виступ Дана Балана, який мав долучитись до Ріанни посеред пісні. Однак він так і не вийшов на сцену шоу, ані як артист, ані як володар статуетки Греммі. Під час 6 випуску Голосу країни співак пояснив, чому так сталось.

За словами Дана Балана, перед виступом на Греммі-2009 бойфренд Ріанни, Кріс Браун, побив її. Тому вона скасувала анонсований виступ із запальним молдовським співаком та T.I.

Варто зазначити, що спогади про Греммі викликав виступ однієї з учасниць проекту Ангеліни Василевської. Дівчина, яка приєдналась до команди Дана Балана, із захватом прокоментувала його номінацію на премію. Тому Потап вирішив запитати колегу про причину скасування виступу на Греммі.

Голос країни 9 сезон 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Ангеліни Василевської