Дан Балан зачарував мережу мрійливим фото

Молдовський співак, тренер ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни" Дан Балан любить радувати прихильників новими світлинами. Днями артист поділився черговим фото, яке зачарувало його шанувальниць.

Дан Балан полюбляє позувати перед камерою. Він часто публікує на своїй сторінці в інстаграмі кадри в стильних образах. Днями харизматичний виконавець поділився ще однією неймовірною світлиною.

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На знімку ми бачимо Дана, який, спершись на підвіконня, мрійливо дивиться у вікно. На його обличчі видно милу усмішку. Одягнутий артист в в'язаний светр, на шиї має декілька ланцюжків, а палець прикрашає каблучка. Чорно-білі кольори світлини додають їй особивого затишку та ніжності.

У публікації під фото Балан звернувся до підписників.

Що б ви обрали: світ, у якому вас усі люблять, але ви нікого не любите чи світ, в якому ви любите всіх, але вас ніхто?

– написав знаменитий виконавець.