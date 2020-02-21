24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Дан Балан зачарував мережу мрійливим фото

- Читать новость на русском
Співак Дан Балан / Instagram / @danbalan

Молдовський співак, тренер ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни" Дан Балан любить радувати прихильників новими світлинами. Днями артист поділився черговим фото, яке зачарувало його шанувальниць.

Дан Балан полюбляє позувати перед камерою. Він часто публікує на своїй сторінці в інстаграмі кадри в стильних образах. Днями харизматичний виконавець поділився ще однією неймовірною світлиною. 

Читайте також: Журналісти викрили дівчину Дана Балана, – ЗМІ

На знімку ми бачимо Дана, який, спершись на підвіконня, мрійливо дивиться у вікно. На його обличчі видно милу усмішку. Одягнутий артист в в'язаний светр, на шиї має декілька ланцюжків, а палець прикрашає каблучка. Чорно-білі кольори світлини додають їй особивого затишку та ніжності. 

У публікації під фото Балан звернувся до підписників.

Що б ви обрали: світ, у якому вас усі люблять, але ви нікого не любите чи світ, в якому ви любите всіх, але вас ніхто?
– написав знаменитий виконавець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

 

Українські мати: лайся красиво (18+)
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Дан Балан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:48 Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
сьогодні 16:15 Фільми Квентіна Тарантіно: хронолонія стрічок культового режисера
Марта Вересюк
сьогодні 14:53 Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
Юлія Турелик
сьогодні 10:37 Що подивитись в кіно на вихідних: "Поклик пращурів" і "Річард Джуелл" у списку головних прем'єр
Марта Вересюк
20 лютого 18:00 5 найкращих добрих фільмів
Марта Вересюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук