Дан Балан зачарував мережу романтичними знімками з Тіною Кароль

Знаменитий молдовський співак Дан Балан став запрошеним гостем 10 випуску "Танці з зірками 2019". У прямому ефірі він не тільки допомагав Тіні Кароль оголошувати зіркові пари, але й виступив із нею в неочікуваному дуеті. Вже після випуску Дан Балан показав романтичні знімки зі своєю колегою, які зачарували його прихильників.

На інстаграм-сторінці Дан Балан опублікував кілька романтичних кадрів, зроблених під час прямого ефіру "Танці з зірками 2019". Випуск проєкту був присвячений Геловіну, тому перед глядачами вони постали в образах ангела та Дракули.

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Дан Балан і Тіна Кароль спільно з учасниками шоу відкрили 10 випуск запальною містичною постановкою. Окрім цього, співаки в дуеті заспівали ліричну композицію "Домой", яку талановитий молдовський композитор і вокаліст написав спеціально для цього вечора. Під час презентації треку Тіна і Дан виглядали як пара та не приховували ніжності один до одного. Тому й фото артиста були дуже романтичними.

Ще раз заспівай зі мною в нашому дивному дуеті... Привид опери тут... Всередині вашого розуму,

– загадково написав Дан Балан.



Тіна Кароль і Дан Балан / Instagram / @danbalan



Тіна Кароль виступила в дуеті з Даном Баланом / Instagram / @danbalan



Дан <алан і Тіна Кароль показали ніжну постановку / Instagram / @danbalan

Що відомо про виступ Тіни Кароль і Дана Балана

Перед 10 випуском шоу "Танці з зірками 2019" організатори оголосили, що запрошеним гостем ефіру стане Дан Балан. Артист, згідно з анонсом мав вперше презентувати дуетну пісню з Тіною Кароль та станцювати із нею віденський вальс. Тоді ж у мережі з'явились перші кадри з репетицій артистів, на яких було видно, що українська поп-діва дещо бентежиться у присутності харизматичного Дана Балана.



Тіна Кароль та Дан Балан на репетиції / ТСН

Однак вже на сцені артисти почувались дуже впевнено. Тіна Кароль і Дан Балан заспівали трек "Додому", який співак написав спеціально для цієї особливої колаборації. Дует не виконав на паркеті танець, однак показав ніжну постановку, яка викликала овації у залі.

Дивіться відео виступу: Тіна Кароль презентувала дебютну пісню в дуеті з Даном Баланом

Від таких кадрів у мережі знов припустили, що між Тіною Кароль і Даном Баланом є романтичні стосунки. Вперше про це заговорили під час зйомок "Голосу країни-9", де артисти були зірковими суддями. Тоді Дан Балан галантно залицявся до Тіни Кароль, дарував їй квіти та приділяв особливу увагу під час ефірів. Зокрема, на так званих "сліпих прослуховуваннях" Дан Балан, виконуючи пісню "Люби", підійшов до своєї колеги та запросив її до дуету. І хоч Тіна Кароль відмовилась співати, запрошення потанцювати прийняла. Вже після закінчення проєкту, Dan Balan зізнався, що Тіна Кароль – це найкраще, що було на шоу.