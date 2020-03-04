Дан Балан зачарував мрійливою світлиною

Знаменитий молдовський співак, улюбленець мільйонів Дан Балан часто радує прихильників новими фотографіями та створює активні обговорення навколо своєї особистості. Днями артист поширив черговий кадр, на якому позує у стильному вбранні та зачаровує поглядом.

Тренер ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни" вміє підігріти інтерес до себе. Він часто ділиться світлинами із стильних фотосесій, якими зачаровує. Нещодавно на його сторінці в інстаграмі з'явилася публікація, яка привертає увагу не тільки знімком, а й змістовним та філософським підписом.

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Дан Балан вміє гарно висловлюватися, казати влучні цитати. Він ерудований та харизматичний. Не дивно, що від нього в захваті не тільки молдовські жінки, а й тисячі українок.

На новій світлині виконавець позує у стильному сірому светрі в сіточку. Шию Дана прикрашають декілька ланцюжків. Перш за все, привертає увагу його погляд. Глибокі карі очі просто вражають. Також він висловлює філософські думки щодо існування паралельного світу та ставить питання підписникам.

Уявіть, що є паралельний світ, де все таке ж, як і в цьому, за винятком двох речей:

1. Там немає грошей, а працю оплачують частинками різноманітних позитивних емоцій та почуттів (найцінніше – кохання).

2. Все, що ми виробляємо, "випаровується", а дається лише найнеобхідніше для життя.

Який із цих двох світів вам ближчий: реальний чи паралельний?

– написав в публікації співак.



Харизматичний Дан Балан / Instagram / @danbalan