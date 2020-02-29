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Дан Балан замилував мережу відео з маленькою племінницею

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Дан Балан / Instagram / @danbalan

Популярний молдовський співак, тренер ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни" Дан Балан вкотре створив ажіотаж серед прихильників. Днями артист опублікував відео, на якому співає разом із маленькою племінницею.

Дан Балан вже встиг стати улюбленцем мільйонів українських жінок. Виконавець вражає не тільки своєю творчістю, а й привабливими фото та милими відео. На його сторінці з’явився ролик, де він разом із племінницею виконують пісню.

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Маленька дівчинка рає на іграшковому фортепіано, а Дан співає в мікрофон, який приєднаний до нього. Це відео замилувало мережу та викликало багато позитивних емоцій у шанувальників, якими вони діляться в коментарях.

"В джазі тільки двоє"… А як назвемо дует?
– написав в публікації співак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Дан Балан LifeStyle
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