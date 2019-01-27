Dan Balan заспівав для Тіни Кароль на шоу "Голос країни 9": чарівне відео

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Голос країни 9 сезон: Тіна Кароль та Dan Balan
Голос країни 9 сезон: Тіна Кароль та Dan Balan / viva.ua

Молдовський співак Dan Balan, який вперше зайняв суддівське крісло у вокальному шоу, не приховує свою симпатію до Тіни Кароль. Артист заспівав для неї під час ефіру "Голос країни 9".

У нещодавньому інтерв'ю Dan Balan відверто розповів, що Тіна Кароль – особлива жінка, яку йому пощастило зустріти на шоу "Голос країни 9". Тому артист намагається пізнати зірку та багато часу навіть під час ефіру приділяє тендітній Тіні. 

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У дебютному випуску проекту Dan Balan заявив, що при першому погляді на знамениту українку йому хочеться співати "Ех, яка жінка". А от вже під час другого "сліпого прослуховування" артист таки заспівав для Тіни Кароль пісню. 

Сталось це, коли на сцені з'явився "двійник" Dan Balan. Харків'янин Олександр Мороз настільки точно скопіював манеру виконання молдовського артиста, що вразив усіх суддів. Тіна Кароль запропонувала Dan Balan вийти на сцену та заспівати композицію "Люби". Під час виступу зваблива артистка підтанцьовувала, відтак Dan підійшов і виконав фрагмент пісні біля неї. 

Dan Balan проявив себе спокусником, як я і очікувала, – прокоментувала публічні залицяння Тіна Кароль.

Зірка делікатно покинула сцену, зайнявши місце поміж кріслами Потапа та Монатіка. 

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Голос країни 9 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Олександра Мороза

 

 

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проект відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.

Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2019 році прогримить 9 сезон "Голос країни", який відкриє для глядачів нових артистів.

Теги: Новини України LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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