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Дан Балан знявся у новій фотосесії: стильні фото

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Дан Балан / Instagram / @danbalan

Молдовський артист, тренер ювілейного сезону вокального проєкту "Голос країни" Дан Балан часто вражає прихильників кадрами з фотосесій та концертів. Харизматичний та стильний співак сколихнув мережу кадрами із нової фотосесії.

Дан Балан любить позувати перед камерою, про що свідчать численні світлини на сторінці артиста в інстаграмі. Для чергової фотозйомки номінант Grammy обрав два стильні образи.

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Спершу можна побачити Дана у чорному в'язаному светрі та чоловічих аксесуарах. Особливу увагу привертає пронизиливий погляд співака.

Чекаю, що колись, коли небо і океан… Покриє землю темно-синім… Ренесанс закінчився і мені цікаво, чи я завжди повинен бути колишнім?
– підписав публікацію Дан Балан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

Для іншого образу артист обрав чорну розстібнуту сорочку та чоловічі аксесуари, що на першому фото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

Пропонуємо переглянути добірку стильних кадрів харизматичного Дана Балана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dan Balan (@danbalan)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Дан Балан
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