Дан Балан знявся у новій фотосесії: стильні фото

Молдовський артист, тренер ювілейного сезону вокального проєкту "Голос країни" Дан Балан часто вражає прихильників кадрами з фотосесій та концертів. Харизматичний та стильний співак сколихнув мережу кадрами із нової фотосесії.

Дан Балан любить позувати перед камерою, про що свідчать численні світлини на сторінці артиста в інстаграмі. Для чергової фотозйомки номінант Grammy обрав два стильні образи.

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Спершу можна побачити Дана у чорному в'язаному светрі та чоловічих аксесуарах. Особливу увагу привертає пронизиливий погляд співака.

Чекаю, що колись, коли небо і океан… Покриє землю темно-синім… Ренесанс закінчився і мені цікаво, чи я завжди повинен бути колишнім?

– підписав публікацію Дан Балан.

Для іншого образу артист обрав чорну розстібнуту сорочку та чоловічі аксесуари, що на першому фото.

Пропонуємо переглянути добірку стильних кадрів харизматичного Дана Балана.