Вчора, 29 травня, відбулося пост-шоу десятого сезону проєкту "Холостяк". Під час ефіру стало відомо, що Максим мав секс із однією з учасниць. Користувачі мережі почали говорити, що це Дана, проте дівчина спростувала цю інформацію.

На особистій сторінці Дани в інстаграмі з'явився допис, у якому вона поділилася частиною листування з переможницею проєкту Дашою Ульяновою. У повідомленнях йшла мова саме про зізнання Максима.

Читайте також: Христина з "Холостяка-10" пояснила, чому не склалися її стосунки з Максимом

Листування Даші і Дани

У пост-шоу Даша розповіла, що вони з Максимом не продовжили стосунки після закінчення знімань. Причиною цього стало те, що у Макса був секс з іншою учасницею реаліті-шоу. Він зізнався своїй обраниці через деякий час після фіналу.

Коли це стало відомо, користувачі мережі почали говорити про те, що у Максима була близькість із Даною. Нагадаємо, у них було надзвичайно роматичне та пристрасне побачення у Барселоні, після якого ніхто не стримував почуттів. Проте, як виявилося, інтим був не з нею.

"Переписка була 20 травня, а 19 травня відбувалися зйомки пост-шоу. Я нічого пояснювати не буду. Нічого коментувати не буду. В кого, з ким і коли був чи не був секс, під час чи після проекту – це особиста справа кожного. В мене – моя справа. В Даші, Макса й інших учасниць – їхня. Ніхто ні в чому не винний. Ніхто не є поганим чи дуже хорошим. Так вже склалося, що ніхто не залишився з Максом. Причини в кожного свої. І їх багато. В житті так буває. І це нормально. Моя історія завершилась для мене під час проєкту. І слава Богу. Не ображайте нікого. І стежте за своїм особистим життям. Так буде краще для всіх", – написала в публікації Дана Оханська.



Листування Даші і дани з "Холостяка" / Instagram / @dana_okhanska

Також Дана розповіла, що вони з Дашою навіть разом дивилися деякі ефіри і зараз підтримують дружні стосунки.



Листування Даші і Дани / Instagram-Stories / @dana_okhanska